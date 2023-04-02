從劇場的無名小卒到影后 謝盈萱成名後陷入焦慮吐心聲

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從《誰先愛上他的》《四樓的天堂》《俗女養成記》到即將在Netflix上檔的《人選之人-造浪者》，謝盈萱在戲劇上的出色表現，讓人難以想像她是從35歲那年，才開始闖蕩影視圈。

Vogue Taiwan四月號封面特別打造了謝盈萱角色光譜，請她詮釋截然不同的9種角色！9組造型、9種妝髮、9個背景、超過20人以上的工作團隊，整整兩天，加起來24小時的拍攝，這種名人很大機率會拒絕的封面拍攝，謝盈萱一口答應，「超期待這次的拍攝，我最喜歡挑戰新的事。」她這麼說。 從超現實的AI人工智慧、異教徒、流浪者、龐克搖滾、部落女性，到風塵女郎、東方風情、女強人和硬派女子，請持續關注Vogue，我們將一一介紹她的每個角色。

謝盈萱身著白色襯衫、緞帶飾西裝外套 PRADA_針織背心 BOTTEGA VENETA_米白西裝褲 GUCCI_尖頭高跟鞋 LOEWE

投身政治幕僚

這樣的謝盈萱在最近Netflix上映的《人選之人-造浪者》又有突破性演出。由《我們與惡的距離》林君陽執導，與王淨、黃健瑋同台飆戲，以政治為主題，打造台灣首部幕僚職人劇。盈萱飾演的翁文方是一個非典型女性角色，她是政二代，但在上次選戰失利，而且，她還是一名同志。

「翁文方在性向上的認同，是我一直都蠻想嘗試看看的，然後在編劇簡莉穎的手上，沒有把同志這件事情悲劇化，而是很生活化的詮釋。我跟文方有很多不相似的地方，但是在學習關於社會化這件事情是相似的，因為她也是一個半公眾人物，的確會讓我想到自己的身份。」

謝盈萱身著皮革洋裝、靴子 LOUIS VUITTON

身為公眾人物的困惑

這無疑是個有很多發揮空間的角色，文方是政治人物，她擇善固執，有自己的性格魅力，不是那種傳統的女性樣貌。而且這個劇本最吸引她的是，人物刻畫深度細膩，沒有非黑即白的絕對二元框架。對盈萱而言，最大的壓力就是，要怎麼把這些細節拼湊在一起，變成一個立體的角色。

謝盈萱身著抓摺上衣、印花長褲、針織長外套、造型耳環 all by LOUIS VUITTON

從劇場的無名小卒到影后

「其實剛轉戰電視電影的時候覺得超好玩，沒有名、沒有包袱、沒有人知道我是誰，那時候真的很開心，跟著劇組到處跑。我人生第一次搭商務艙飛機，去了香港電影節、去了釜山影展，大開眼界。」

後來的故事大家都知道了，她以《誰先愛上他的》的劉三蓮拿下金馬影后，而後的演藝之路像是一路開掛，被大眾肯定之餘也成為獎項常勝軍，但謝盈萱坦言，也差不多是在這個時期，她開始對生活和工作感到焦慮，聲名成為了一種阻礙，「你只要一開始想你的未來在哪裡，就永遠會引發低潮，因為它無解嘛。那我印象很深刻的是《俗女養成記》和《四樓的天堂》拍攝的時候。」

在對的時間點做了對的決定可能是命運使然，那時本來對生活感到徬徨的她，因為導演嚴藝文一通電話邀約，改變了一切。她看了《俗女》的劇本，心想這部劇也覺得太鬧了吧，卻對這個角色產生了好奇心，也想透過這個故事去講話。她沒想到的是，這個小成本的劇大受歡迎，或許是因為拍攝時的開心，似乎也蔓延到小螢幕外的觀眾。那個39歲，沒老公、沒車、沒房，連名字都菜市場到不行的陳嘉玲，演進了每個女人的心坎裡。

謝盈萱身著異材質拼接洋裝 LOUIS VUITTON

我不想學習社會化

「那麼，最初為什麼想做演員呢?」當我問了這個終極大哉問之後，盈萱給的回答有些出乎我意料。「以前考北藝的時候想要當演員，有某個部分也是覺得想要藏在角色後面。其實，我有點刻意的不想學習社會化，所以我喜歡演戲，是因為『我』可以藏在角色背後，可以逃避去挖掘或理解自己。只要去演角色，就不用面對現實的生活。就好像有些人會對網路成癮一樣，我的話，是對跑進角色成癮，因為這樣，我就可以成為另外一個人。」

謝盈萱身著短版上衣 SANDRO_緞面胸衣 MIU MIU_GG Logo高腰短褲 GUCCI_黑色高跟鞋 FERRAGAMO

誰沒有容貌焦慮呢?

身為公眾人物，被評頭論足是無可避免的事，謝盈萱也一直在與容貌焦慮對抗。在沒自信的時候，她會對自己說，我是個演員，而不是個零死角的模特兒。「我給自己打氣的方式就是，要相信每個時刻的記錄，也許過五年、十年之後，再重新看這些照片，就不再帶著焦慮了。那些所有我認為不美的地方或比較缺憾的地方，反而很多年之後，會覺得那樣很好，因為那是獨一無二的記錄。」

謝盈萱身著圖案轉印皮革洋裝、金屬耳環、漆皮短跟靴 all by LOUIS VUITTON

40歲的謝盈萱

那麼，現在43歲的謝盈萱，處在怎樣的狀態呢?「以前覺得40歲好老，但現在發現40歲其實也還好。我不介意當一個40歲的阿姨，因為有一些40歲美好的樣子是很特別的，會突然冒出一些睿智，然後有些因為焦慮產生過激的小行為也很有趣。」

謝盈萱身著漸層色透視洋裝 FERRAGAMO

不要過度神化任何人

在外人看來繽紛華麗的女演員身份，只是她的工作，而不是她的日常，並且她更不想欺騙觀眾。「我很擔心過度標榜一件事情的光明面或過度正向，其實那不是真實的生命狀態。每個人生活裡的黑暗跟光明必須共同存在，我們所謂公眾人物，在被訪問的時候如果一直只講那個光明，也不是一件健康的事情。」她這麼說。謝盈萱本人和她演過的角色，從某方面來說，就像是所有女性的縮影。