人若太安逸就會少了創意 許芳宜自傳電影《我心我行》背後訊息曝

【APAC Editorial Director: Leslie Sun, Photographer: Zhong Lin, Stylist: Joey Lin, Editor and Text: Nicole Lee @nymphlee, Features Editor: Yi Chang, Makeup: Sting Hsieh, Hair: Miley Shen, Photographer Assistant: Yuan Ling, Producer: Nelly Yang, Set Design: Tung Yu Ting, Mural Design: 藍色隧道】

每年一月，VOGUE都會重申價值，以提醒我們是誰以及作為一個品牌代表了什麼。從2020年宣布VOGUE價值以來，我們的內容就圍繞著永續、多樣性、包容和創意，這些都在我們的所有平台上變得直觀。

VOGUE Taiwan 1月號封面透過一種不同形式的永續性來開啟嶄新的一年：健康--生活永續性背後的驅動力，一種需要不斷內省的持續過程。新冠時期提醒我們身心健康的重要性，隨著我們逐漸走出疫情，現在比過去任何時候都重要的是，有意識地思考我們未來的生活方式選擇。因此我們邀請了屢獲殊榮的國際知名舞蹈家和編舞家許芳宜為2023年的首個封面增添光彩，並與我們分享她的自傳電影《我心我行》背後的訊息。她憑藉這部影片獲得第59屆金馬獎最佳動作設計。

當場景移至攝影棚，許芳宜無庸置疑就是鎂光燈的中心和舞台上的首席舞者，氣場強大、仙氣逼人。她的舞姿難以被定義，無法被歸類，因為這樣的肢體動作與身體表情，並非練習得已企及，而是與生命一同共舞。

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人要專心做一件事

《我心我行》會採用這種特殊的敘事法，是姚宏易導演的主意。他認為如果要說許芳宜的故事，遊戲規則就是不能有文字，所有問題的解答都必須透過許芳宜的專業來呈現，也就是全然透過舞蹈作品，說一個成長的故事。

對許芳宜而言，電影裡面的13支現代舞劇都反映了某個時期的她，要將自己的人生以段落論述，相當程度地具有挑戰性。像是父母親拉扯的那一段，讓她想到從小與父母親關係裡珍貴的那股張力，拉出親情的愛和矛盾；在大山大海裡跳舞，是打破了劇院那四面牆的限制；片中那場非常震撼的告別式之舞也讓人吃驚，究竟，許芳宜要告別的是什麼？

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跟我年輕時的身體告別

時間是公平的，它在每個人的身上留下痕跡，沒有一個人能逃離身體的衰老，就算是再厲害的舞者也不行。所以許芳宜在拍的當下開始思考，如果這是她的告別式，她要告別些什麼？她會不捨嗎？不捨什麼呢？

如果要繼續前進，唯一的方法就是要跟某些事情說再見。許芳宜分享著，在很多人眼裡看來的告別，應該是跟青春歲月說再見，或者是說年華將近，要面對身體開始漸漸變老。但她同時覺得身體逐漸變老是一種期待，因為它還沒被看見，所以是一個嶄新的開始。

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你怎麼知道沒有下一個高峰?

對許芳宜而言，如果永遠背著是誰的傳人這個框架，那是不是永遠都沒有辦法離開那個舞團了？可是她不是這樣的人，她對身體還有很多想像，只有把那些外界給的榮耀都拿掉，才能專注身體的慾望跟需求，這個純粹對她來說很重要，也是支持她一路向前、無所畏懼的使命。

就因為對身體的無止盡探索，許芳宜在每一次的巔峰後，又會兢兢業業地開始尋覓下一個目標，這些有幸親眼目睹許芳宜表演的人會同意，當她表演時，你彷彿進入無人之境。她讓觀眾們經歷一種情緒上的大起大落，她的身體動作彷彿說著不同音量的話語。當她身上的每個分子都在訴說情緒，即使是最柔軟或最脆弱的訊息，也會以強大的力量傳達。

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生活即藝術

衰老是不可逆的，如果不想跟歲月、時間、身體過不去，但是又想要保有你的藝術和表演，除了現場表演之外，還有什麼方法可以繼續？所以許芳宜拋棄過往的所有思維：腦袋、劇院、編舞方式、跳舞方式和舞台的慣性，獻給大眾這部電影。

雖然每個人都在講生活即藝術，藝術即生活，我們卻好像常常越走越遠。所以《我心我行》的出現，的確是讓藝術更接近了生活一點。在許芳宜編了如此華美的舞蹈，劇組做了這麼多遙不可及的挑戰後，大家坐在戲院裡就可以看見影像與舞蹈交織的不可思議。

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遇見豐盛的自己

身體，就是舞蹈家的資本，也是許芳宜一直努力不懈的領域。關於Wellness的議題，開創「身體要快樂」計畫的許芳宜或許最適合回答。在她的想法裡，Wellness早已超越了身體健康，「我看過有一篇文章寫到：Wellness是人生過程的進行式，它是一直在改變的。人有了基本健康之後，要有一定的自覺。自覺這件事情有一點奢侈，它不只是身體健康，還有情緒健康和關係健康，以及你對靈性的感悟力，那是你在身體健康之外的餘裕。」

作為一個「身體要快樂」的熱情倡導者，她相信強壯的體格可以保護內心的一切--思想、心靈和靈魂。

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舞蹈的普世之愛

自從拍完電影之後，許芳宜坦言，「我想愛」這個想法不斷出現在腦海，他繼續解釋，這個愛不是談戀愛的愛，而是與她生活密切相關的愛。雖然想法還很模糊，但她覺得自己的下一部作品，絕對是從愛為出發點，愛自己、愛他人、愛環境、愛一草一木，愛生活裡的每個微小細節。

許芳宜用她的身體講述最引人入勝的故事，就像鍾靈用攝影師的鏡頭一樣。當兩者聯手時，你只能想像那強大的化學作用。毫無疑問，許芳宜的身體就是她的盔甲，在封面故事中能很明顯的感受到，當她穿上由林智強打造的美好造型時，更能展現出力量。