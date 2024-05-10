備戰國考被貼米蟲標籤…她嘆背莫須有罪名 網安慰：可看透人性

準備國考的過程中，考生會面對各式各樣的壓力。近日一位網友就將在準備國考的自己比做「一個沒有罪的百姓被貼上莫須有的罪名」，分享了自己的經歷，引來網友討論。

原PO在Dcard上以「心情抒發 考國考必須承受壓力！」為題發文，表示自己原本有一份很喜愛的工作，是在家人的要求下才辭職回家。之後找了幾份工作都沒有喜歡的，原PO的爸爸就提議原PO去考國考，原PO考慮了幾天才下定決心要考。

隨著時間推移，原PO發現準備國考時時刻刻都要承受來自別人的異樣眼光。最初支持自己的爸爸覺得自己準備的時間太長了，想把原PO趕出家門。在離島的親戚說原PO「只顧讀書沒有上班，這樣以後是要上什麼班，整天坐在那裡不會膩嗎？」。他們就這樣給原PO貼上「米蟲」、「不上班」等標籤。

原PO對此表示相當無奈。從下定決心開始讀書的這段時間裡，她要承受他人的看法、家人的期待、考上時間的不確定性、沒有經濟能力、考試讀書的壓力，以及來自四面八方的輿論壓力，這些壓力「像是重石一樣壓在身上」。

原PO表示，自己也正在努力、用功、寧願不吃不喝只專注在國考上面，而其他人只看到表面功夫卻不曾站在考生立場來思考，只一味的給人貼上標籤，讓她感受不到人與人的相互理解。

對此，網友紛紛留言鼓勵原PO，「這都是過程，不要否定自己，你已經用心準備就是準公務人員了，如果方向正確，就繼續努力，那些垃圾話別去鳥他們」、「加油，不要去理會那些沒意義的人的意見，他們就是只重視結果而不會去想這個痛苦的過程，另一方面也是一副我自己的生活過得不好，妳也別想過得比我更好的心態，所以這種人的話不重要」、「周遭環境真的很重要，幸好當初在考國營時周遭沒有人在那邊哭邀」、「加油，只能說準備國考可以看透人性，就算是親人也要保持距離」。

也有過來人與原PO分享成為公務人員後的甘苦談，「以為上岸了，結果是更大的坑」、「主管與長官不合理命令與漠視，基層只是他們的工具」、「公部門的勞工受到勞基法的保障，但公務人員只會被打上責任制的標籤，薪水說好聽叫鐵飯碗會穩定成長，事實上就是一灘死水，會成長的只有業務量跟刁民的種類」。