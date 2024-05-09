113年移民行政特考 增列需用名額35名

「理想很豐滿，現實很骨感」，許多法律系的莘莘學子都對司法官感到嚮往，不過一位現職檢察官卻怨嘆，自己實際踏入地檢署才發現，曾經的美夢成了噩夢，偵查庭被詐欺、毒品案淹沒…

2024-05-07 22:21