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113年移民行政特考 增列需用名額35名

中央社／ 台北9日電

考試院會今天通過，民國113年移民行政特考增列需用名額35名，以應用人機關實際需求，連同原公告名額，本項考試需用名額總計113名，包含二等考試5名、三等考試84名、四等考試24名。

考試院今天透過新聞稿表示，113年公務人員特種考試移民行政人員考試原公告需用名額為78名，包含二等考試5名、三等考試59名、四等考試14名。

考試院指出，為應用人機關內政部移民署勤務安排及業務需要，考試院會今天通過增列需用名額計35名，包含三等考試25名、四等考試10名。

考試院指出，連同原公告需用名額，本項考試需用名額總計113名，包含二等考試5名、三等考試84名、四等考試24名。

考試院提醒，本項考試各類科增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢。

內政部 移民署 考試院

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