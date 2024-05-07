「命比死刑犯還賤」…檢察官曝上岸辛酸 網勸離：案件是國家的、命是自己的

「理想很豐滿，現實很骨感」，許多法律系的莘莘學子都對司法官感到嚮往，不過一位現職檢察官卻怨嘆，自己實際踏入地檢署才發現，曾經的美夢成了噩夢。偵查庭被詐欺、毒品案淹沒，就算工作到體力透支，卻仍有處理不完的案件，讓他忍不住問︰「基層司法官的命比死刑犯還賤嗎？」貼文一出，網友紛紛安慰原PO，也有人建議他可以轉換跑道。

一位網友在Dcard公職版上發文怨嘆，自己曾經對司法官十分嚮往，基於雙親一位是醫生、一位是央行參事，加上原PO也以超越父母為目標，他在25歲前即有幸上榜，並分發至某地檢署，本以為是美夢成真，卻沒想到成了噩夢的開始。

「檢察官不是一個人幹的職業」，原PO一一列出工作的辛酸，指出偵查庭被詐欺、毒品案淹沒，「常常寫完羈押申請跟押票才發現，『喔，快早上了』；然後就像跟地下錢莊借錢，今天先休息一下，明天偵查案件補上先前未結」，在每天和時間賽跑之下，他的體力也漸漸無法負荷。

「我好想知道，我把自己生命健康貢獻給國家，國家能給我什麼」，身為菜鳥檢察官的原PO指出，自己偵查了這麼多詐欺案，抓到的卻永遠都是最下游；除此之外，「管考的壓力大到，還不到30的我，親戚都以為我40了」，心理層面也快要無法支撐下去。文末，他無奈的向政府喊話：「國家行政機關有曾經想過如何積極防堵詐欺跟外勞問題嗎？當大法官在為死刑犯釋憲時有想過，基層司法官的命比死刑犯還賤嗎？」

貼文曝光後，不少網友湧入安慰原PO，「辭職治百病，拿自己的命賠進去不值得」、「我覺得身體健康才是最重要的，若真的影響到身心了，離職也沒有關係的。公職只是一份工作，不需要把命都賠進去」、「辭職治百病+1，案件是國家的，命是自己的，擋不住還有律師可以當，別自己逼死自己」。也有人贊同原PO，「考上都是沿途的精英，進場才知道裡面是地獄，生病癌症的書記官一堆，怎麼幹到65歲啊」、「沒人在乎公務員啊，之前李法官跳樓的新聞，你去看那些人的留言，就知道你們的付出是沒有意義的」。

不過其他網友也紛紛建議原PO，既然已經有檢察官的經驗，也可以考慮轉職改當律師，「扛不住就辭職，當律師比較快樂，有檢察官經歷不用怕沒案源，辭職爽爽當律師吧」、「轉職呀，你都考得上司法官了，其他工作都難不倒你吧！公職目前真的很悲慘」、「辭職治百病，當律師真的比較舒服」、「離職當律師賺錢啊，專門幫毒、詐打官司不是很好，你一定很懂中間的眉眉角角，合法的賺錢不好嗎」、「檢察官辭職轉當律師呀，有這種經驗的真的很賺啦」。

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