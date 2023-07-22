教部拍板慈濟大學、慈科大113學年合併 計畫書曝光

教育部拍板花蓮慈濟大學、慈濟科技大學於113學年度合併為慈濟大學，根據計畫書，兩校目前共有6個學院、學生人數各3000多人，未來合校後，將調整為7個學院，學生人數、招生管道與名額維持不變，教師、行政人力都以全員安置為原則。

慈濟大學與慈濟科大同屬慈濟學校財團法人，為提升教育品質，讓教職員生更具國際競爭力，規畫合併工作，早在2003年時學校董事會就已提案通過，擬將當年的慈濟技術學院和大學合併，但礙於當時法規尚未完備等因素，並未進行，直到2021年5月才正式啟動合併工作，兩校經過多次開會研商，校務會議各自通過合併計畫書後，去年7月董事會通過合併案。

兩校官網都設有合校專區，將合校緣由、歷次合併工作委員會會議紀錄、合併計畫書等文件放上網，公開讓外界了解。

依據兩校合併計畫書，慈濟大學現有學生數3200多人，慈濟科大約3000人，都屬於中小型大學。合校後，學生人數約6500人，初期以原有的3個校區模式先行運作，透過交通接駁，再逐步完成行政、教學系統整合，兩校師資加起來約500人，行政人力400多人，都以全員安置為原則。

慈大現有醫學、人文社會、教育傳播、國際暨跨領域共4個學院，慈科大則有護理及健康科技管理2個學院，合校後，將調整成醫學、生物醫學暨科技創新、護理、人文社會暨教育、管理、國際暨傳播，還有博雅天空共7個學院，擬申請的新科系包括長期照護系、藥學系、牙醫學系等。

合併計畫書還提到，合併後會維持現有的專科、大學、碩博士班等多元學制，技職學生招生名額不會縮減，設置的專科部、技專與大學部，都會繼續運作。慈濟科大的專科部有超過1250名學生，除了師資與護理系一同配課，其他都維持五專部運作，護理二技含進修部也有獨立運作模式。至於慈大護理系與慈科大護理系四技，屬於相同學制，課程安排差不多，合併後的招生管道與名額也維持不變。