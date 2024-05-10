興辦大學要注意什麼？郭位喊不能順從民粹「隨波逐流」 秉持2大原則

國立台灣大學椰林講座日前邀請前香港城市大學校長、現香港城市大學高等研究院資深院士，同時為台大工業工程學研究所特聘研究講座郭位，以「大學怎麼辦」為題演講。郭位建議，興辦大學不能隨波逐流，應秉持政治、教育分離，以及教學與研究合一。

郭位在演講中表示，文明的進步來自提問及探詢，大學的理念應是探討研究及創新。如柏林洪堡大學 (HU Berlin)，是德國首都最古老的大學，也是大學首次將研究融入體制，力行研究及教學合一，深深影響後代歐美大學的經營理念，可說是現代大學之母，也孕育出數十位的諾貝爾獎得主。

但郭位也指出，隨時代演進，推動創新已成為大學的新時代任務，也是大學能否卓越的關鍵，也說明為何近代美國擁有全世界最多卓越大學及最多諾貝爾獎得主。

郭位談到，大學的任務除了研究與教學之外，新增加「服務社會」，具體內容包括以知識轉移為主的創新活動，新的潮流如美國康乃爾大學在紐約的科技校區 (Cornell Tech) ，直接將新創企業孵化器放在校園裡從事創新研究造福社會，也帶動其他大學仿效。

郭位認為，知識轉移是大學不可迴避的責任，但興辦大學不能順從民粹而隨波逐流，應是秉持政治與教育分離，以及教學與研究合一等原則。社會、政府、大學各司其職，力行研究及創新，才能承擔劇變時代的創新需求。他舉例，台灣廣設大學導致教育資源分散，大學無法應對研究及創新的需求，反而形成文憑氾濫及低薪的現象，值得各界反思。

講座主持人、台大校長陳文章表示，郭位曾擔任過田納西大學工學院院長，以及美國能源部橡樹嶺國家實驗室高級管理團隊及跨國科技公司的顧問，後在2008年至2023年間，擔任香港城市大學校長以及大學傑出教授，並於2023年獲香港城市大學校董會破例頒授榮休校長暨大學傑出教授，表彰為大學發展做出的貢獻。

台大自2023年起設置椰林講座，邀請國內外具卓越成就或國際影響力的學界或企業界人士到校演講，拓展師生國際視野。