從咖啡戰到Costco！美國華盛頓大學2024商業個案競賽 政大學生團隊奪冠

政治大學學生團隊前往美國西雅圖參加華盛頓大學舉辦的國際商業個案競賽，經過5天的激烈競賽，政大學生團隊脫穎而出，獲得冠軍。

政治大學新聞資料指出，由美國華盛頓大學舉辦的國際商業個案競賽（UW GBCC）是1項著名的國際個案競賽，匯集來自美國和全球各地的學生，參與快步調和創新的商業案例研究，同時也讓學生能建立跨文化交流、拓展國際視野。

政治大學學生林威任、鄭雅薰、鄒宸萱、蔡明叡等人，共同代表政大商學院暨創新創業學程，前往美國西雅圖參加2024國際商業個案競賽，今年共有來自世界不同大學的12組隊伍參賽，最後由政大學生團隊脫穎而出，拿下競賽冠軍。

政大學生團隊表示，第1場短個案競賽將不同隊伍的學生打散，探討如何解決加拿大咖啡品牌的中國市場擴張策略；第2場長個案競賽則是限時24小時的個案分析競賽，參賽團隊須針對「Costco的全球擴張」，提供在中東、南美洲及南亞市場的市場進入策略及優劣分析。

競賽評分標準綜合考量案例的深入分析程度、解決方案的整體合理性、書面報告的品質、口頭報告的呈現效果、參賽者的個人風采、團隊合作精神等面向。

政大提到，通過參與競賽，參賽者不僅鍛鍊問題定義、演講表達和團隊協作的能力，還提升外語溝通、商業管理和解決問題的技能；學生透過與其他國家學生的交流，學習別人的長處，發現並精進自身的不足之處。