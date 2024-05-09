快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

從咖啡戰到Costco！美國華盛頓大學2024商業個案競賽 政大學生團隊奪冠

中央社／ 台北9日電

政治大學學生團隊前往美國西雅圖參加華盛頓大學舉辦的國際商業個案競賽，經過5天的激烈競賽，政大學生團隊脫穎而出，獲得冠軍。

政治大學新聞資料指出，由美國華盛頓大學舉辦的國際商業個案競賽（UW GBCC）是1項著名的國際個案競賽，匯集來自美國和全球各地的學生，參與快步調和創新的商業案例研究，同時也讓學生能建立跨文化交流、拓展國際視野。

政治大學學生林威任、鄭雅薰、鄒宸萱、蔡明叡等人，共同代表政大商學院暨創新創業學程，前往美國西雅圖參加2024國際商業個案競賽，今年共有來自世界不同大學的12組隊伍參賽，最後由政大學生團隊脫穎而出，拿下競賽冠軍。

政大學生團隊表示，第1場短個案競賽將不同隊伍的學生打散，探討如何解決加拿大咖啡品牌的中國市場擴張策略；第2場長個案競賽則是限時24小時的個案分析競賽，參賽團隊須針對「Costco的全球擴張」，提供在中東、南美洲及南亞市場的市場進入策略及優劣分析。

競賽評分標準綜合考量案例的深入分析程度、解決方案的整體合理性、書面報告的品質、口頭報告的呈現效果、參賽者的個人風采、團隊合作精神等面向。

政大提到，通過參與競賽，參賽者不僅鍛鍊問題定義、演講表達和團隊協作的能力，還提升外語溝通、商業管理和解決問題的技能；學生透過與其他國家學生的交流，學習別人的長處，發現並精進自身的不足之處。

Costco 咖啡 大學生 政大 美國 華盛頓

延伸閱讀

看好西雅圖增班 名人郵輪邀台灣客到阿拉斯加看冰川

520交接倒數 準閣揆卓榮泰團隊拜會行政院

台東3組團隊進入國家環境教育獎決審

賴團隊否認與周萬來接觸 賴清德下周二宴請綠委

相關新聞

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

針對新版學生證，不少學生反映：「和舊的差在哪？藍藍白白」、「我只想換回以前交大的」、「C款甚至比現在醜」，還有許多學生認為：「右下角那個藍色圓弧，還以為是紙屑」，也有人表示：「長得很像什麼出版社的業務名片」。

2024普立茲新聞獎 文大校友林辰峰2作品入圍最終名單

文化大學今天表示，第45屆系友林辰峰目前任職於美國彭博新聞社（Bloomberg News）擔任圖像數據記者（Graph...

興大修繕中興新村宿舍惹議 居民質疑老宿舍成鐵皮屋

中興大學成立南投分部，希望將中興新村推動為大學城，興大最近整修第二期宿舍，居民卻發現原有琉璃屋瓦、檜木門窗被拆除，改成紅...

兼任師哀歌／鐘點費漲了但…只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

全台約有4萬多人在大學兼課，這群兼任教師薪資低、沒年終還被當免洗筷，去年有近萬人被校方以各種理由不續聘，政府今年終於幫兼師調漲鐘點費30至40元， 但仍有58所私校30年未調漲，公立大學也未達標，為何兼任老師工作權益受損，卻不敢發聲？

首次紀錄！台大校園驚現「6大毒蛇之一」 網見這事歪樓喊：很幸運

校園附近竟有毒蛇出沒！一名網友在PTT上轉發臉書社團「NTU台大學生交流板」的貼文，在校園附近發現一條「台灣六大毒蛇」之一的幼蛇。

國立聯合大學投票遴選第7任校長 副校長侯帝光獲遴定

國立聯合大學第7任校長遴選結果下午出爐，校長遴選委員投票選出現任副校長侯帝光教授擔任新校長，將由校方報請教育部核定後聘任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。