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清華大學組隊赴法國 挑戰歐洲自動化機器人大賽

中央社／ 新竹市6日電
國立清華大學機器人團隊今天前往法國，這次組成2個隊伍並研發2組機器人，參加2024年歐洲自動化機器人大賽（Eurobot），在模擬火星的環境中挑戰拾取最多植物至指定區域。圖／聯合報系資料照
國立清華大學機器人團隊今天前往法國，這次組成2個隊伍並研發2組機器人，參加2024年歐洲自動化機器人大賽（Eurobot），在模擬火星的環境中挑戰拾取最多植物至指定區域。圖／聯合報系資料照

國立清華大學機器人團隊今天前往法國，這次組成2個隊伍並研發2組機器人，參加2024年歐洲自動化機器人大賽（Eurobot），在模擬火星的環境中挑戰拾取最多植物至指定區域。

清華大學今天在臉書（Facebook）發文表示，2024年歐洲自動化機器人大賽在法國舉行，今年主題為「火星農場」（Farming Mars），機器人需要在模擬火星環境的賽場上，拾取與裝載最多植物，擺放到指定的區域，並觸碰太陽能板。

清華大學指出，此次比賽期間為5月8至11日，將有來自法國、奧地利等20多個國家、超過150支的隊伍同台競爭。

清華機器人團隊往年只派出1隊出賽，今年共組織2支隊伍，研發2組機器人參賽，分別是以差動輪驅動的機器人隊伍DIT Robotics，還有以全向輪驅動的機器人隊伍DIT Rabbits。

清華表示，在長達8個月的競賽籌備期間，隊員們努力設計與維修機器人，融入深度學習、影像辨識等技術，包括能運送裝載多個盆栽的大菜籃，以及用耙子叉起整排盆栽，一次能運送18個盆栽，讓機器人精準、有效率地達成任務。

DIT Robotics隊長江鎮宇於稿中表示，2組機器人採取不同的技術與策略，也不斷模擬互相對戰的情境，加強比賽時臨場應變能力，今年目標希望可以衝進前3名。

法國 火星 盆栽

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