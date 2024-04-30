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陸詩人戴望舒給靈感！北市國民族器樂作曲大賽 台藝大學生奪冠

中央社／ 台北30日電

由台北市立國樂團舉辦的2024台北市民族器樂作曲大賽結果揭曉，台藝大國樂系3年級學生劉德奕以「樂園鳥」奪冠，獎金8000美元（約新台幣26萬元）。劉德奕說，感謝評審團肯定，他會繼續努力創作。

劉德奕今天接受中央社記者專訪時表示，他知道有這個大賽之後開始準備創作，一開始就設定好希望以詩作為文本。尋詩多日，偶然翻到中國大陸詩人戴望舒的「樂園鳥」覺得非常適合，一方面詩作有明確的情緒轉折，二則可反映時下年輕人心情，就這樣準備了2個月，一舉獲得首獎。

劉德奕在這首「樂園鳥」樂作中除了合奏，也巧用國樂獨奏，「國樂最美的部分就是樂器本身的音色，我希望可以凸顯。」

劉德奕很感謝評審團的肯定，「得獎是肯定，也是壓力，得獎代表以後的創作都得更謹慎。」他也說，得獎很開心，想利用這筆獎金出國看世界，也尋找下一個創作的靈感。

劉德奕從小學國樂，目前就讀台藝大國樂系3年級，主修嗩吶，副修作曲，「作曲對我來說一半是發掘各種事物，一半則是自己的生活紀錄。對我來說，音樂不分國樂、西樂，各種樂器都是我的工具，未來我也會希望自己有能力可以創作融合西方交響樂與國樂的作品。」

台北市民族器樂作曲大賽第2名由中國參賽者葉瀟陽以「戲神」獲得，獎金3000美元（約新台幣9.8萬元）；台灣參賽者卓綺柔以「夜路」獲得第3名，獎金2000美元（約新台幣6.5萬元），卓綺柔也同時獲得北市國團員投票選出的「TCO團員特別獎」及現場觀眾票選的「最佳人氣獎」。

台藝大 國樂 詩人

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