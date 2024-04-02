任教超過半世紀！86歲知名教授活躍台大、政大 曾大手筆捐款百萬

這真是太神奇了！台灣心理學界的知名學者吳靜吉教授，從事教育工作超過半世紀，而且到現在還活躍於台大與政大的課堂！

吳靜吉教授1939年的5月3日出生於宜蘭，當時還是日治時期。他從政治大學畢業後，在美國獲得博士學位，今年虛歲已經86歲。

吳靜吉教授一生從事心理學教育，出版過許多膾炙人口的好書。不誇張的說，以前在台灣想學心理學的人，就算沒上過吳教授的課，一定也看過吳教授寫的書。

吳教授精力旺盛，到現在還活躍於政大與台大的課堂，2024年3月8日在政治大學科技管理與智慧財產研究所的「科技創新與在地實踐──好山好水相放伴」擔任主持人；2023年也在政治大學的校務願景共識營開講。

更厲害的是，2024年台灣大學管理學院的後EMBA專班「E勢泮」，吳靜吉教授也主講一整天的課程。

吳靜吉教授2023年獲頒行政院文化獎，他在頒獎典禮上激動哽咽說，校園毒品危害學生，他要把一百萬元獎金捐出來，作為校園反毒劇場使用，因為戲劇可以改變社會。

吳靜吉表達得獎感言時，特別用「面膜」比喻教育的重要功能，他說小草莓敷了好面膜，就會變成光滑的小番茄，不然可能會長成荔枝。

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