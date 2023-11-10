醫藥科系增設多 醫牙藥學生聯合會籲落實總額管制

多所學校陸續開設醫藥科系，醫、牙、藥學生聯合會籲主管機關落實總額管制，確保醫療資源分配均衡。衛福部和教育部說，相關調整會與相關職類團體討論，保障人員權益。

近年包括清華大學、中興大學、中山大學等校陸續開設學士後醫學系，陽明交通大學開設中醫系，慈濟大學開設藥學系，撼動醫事人力的總額管控，引起相關醫學會的質疑。

醫、牙、藥學生聯合會日前發布聲明指出，長期以來，眾多人力發展評估相關研究中，都得出台灣西醫師、中醫師、牙醫師、藥師都已達理想數量，不宜再增額的結論，但政府過去2年卻核准數所大學，也傳出將增加持國外學歷牙醫學生實習限額。

聲明指出，總總措施違背總額管制的概念，將造成學校與臨床教學資源排擠，影響醫事人員養成的品質，最終也會讓民眾難以獲得完善的醫療服務。

聲明呼籲主管機關落實實質總額管制，不宜以任何形式逾越現在的名額，以確保醫療資源分配均衡。政府制定相關科系教育政策與規劃增設的會議，應召集學生代表，保障在校學生權益。

對此，衛生福利部長薛瑞元告訴中央社記者，額度有管制，但醫事各種職類狀況不能一概而論，主要還是看整個供需是否平衡，是否增加員額或增設科系由教育部決定，相關調整會與相關職類公會或全聯會討論，保障人員權益。

教育部高教司今天以文字回應中央社指出，依照「大學法」規定，增設系所屬大學自主權責，學校可衡酌自身辦學條件向教育部申請。醫、牙、藥等相關科系涉及專業人才教、考、訓、用一貫程序，教育部歷來都會邀集學者專家及衛福部進行專業審查。

教育部表示，培育除需有完善師資、課程及教學設備等相關條件外，也應符應國家發展人力需求。後續衛福部將進行總量管制名額評估，並邀集相關公協會、大學學系共同建立平台，商定檢視指標進行招生名額調配。