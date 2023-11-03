校園禁蘿蔔刀 法律學者批「輕重失衡顛倒順序」 指這些應該一併禁
抖音爆紅的塑膠玩具「蘿蔔刀」在國小校園流行。對於「蘿蔔刀」是否危險，政治大學法學院副教授劉宏恩在臉書表示，他強烈建議禁「蘿蔔刀」的縣市政府和學校，應該一併禁止學生攜帶「手機」。
劉宏恩說，看到有民意代表和縣市政府因為塑料製作且刻意做鈍角的「蘿蔔刀」玩具，拿來用力戳可以戳破紙張、戳破水果，就要求各級學校禁止學生攜帶「蘿蔔刀」到學校。他嘗試用他的手機，發現用力戳也可以戳破紙張、戳破水果。
他表示，而且金屬材質的手機拿來打人更為疼痛、玻璃螢幕碎掉還可能造成流血。既然如此，他強烈建議這些縣市政府和學校應該一併禁止學生攜帶「手機」到學校，因為手機不但跟蘿蔔刀玩具有類似的安全疑慮，而且還會損害視力、導致學生學習無法專心，甚至有損智力發展和人際相處能力，危害更大。
劉宏恩說，世界上真的有很多先進國家的學校，包括歐洲和美國科技重鎮矽谷的一些學校，是禁止學童帶手機和iPad進教室的。
他打趣，折凳椅子身為七大武器之首，拿來砸人有致命危險，各級學校是否也一併撤走一併禁了吧！還有「抖音」，身為學童家長，他覺得抖音比蘿蔔刀更加危害小孩心理，讓小孩學到一堆不良習性、惡作劇行為和低俗措詞用語，危害性更大。「不禁抖音，去禁蘿蔔刀玩具，我覺得是輕重失衡顛倒順序」。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言