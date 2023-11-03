校園禁蘿蔔刀 法律學者批「輕重失衡顛倒順序」 指這些應該一併禁

抖音爆紅的塑膠玩具「蘿蔔刀」在國小校園流行。對於「蘿蔔刀」是否危險，政治大學法學院副教授劉宏恩在臉書表示，他強烈建議禁「蘿蔔刀」的縣市政府和學校，應該一併禁止學生攜帶「手機」。

劉宏恩說，看到有民意代表和縣市政府因為塑料製作且刻意做鈍角的「蘿蔔刀」玩具，拿來用力戳可以戳破紙張、戳破水果，就要求各級學校禁止學生攜帶「蘿蔔刀」到學校。他嘗試用他的手機，發現用力戳也可以戳破紙張、戳破水果。

他表示，而且金屬材質的手機拿來打人更為疼痛、玻璃螢幕碎掉還可能造成流血。既然如此，他強烈建議這些縣市政府和學校應該一併禁止學生攜帶「手機」到學校，因為手機不但跟蘿蔔刀玩具有類似的安全疑慮，而且還會損害視力、導致學生學習無法專心，甚至有損智力發展和人際相處能力，危害更大。

劉宏恩說，世界上真的有很多先進國家的學校，包括歐洲和美國科技重鎮矽谷的一些學校，是禁止學童帶手機和iPad進教室的。

他打趣，折凳椅子身為七大武器之首，拿來砸人有致命危險，各級學校是否也一併撤走一併禁了吧！還有「抖音」，身為學童家長，他覺得抖音比蘿蔔刀更加危害小孩心理，讓小孩學到一堆不良習性、惡作劇行為和低俗措詞用語，危害性更大。「不禁抖音，去禁蘿蔔刀玩具，我覺得是輕重失衡顛倒順序」。