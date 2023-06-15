崑大新南向生陶開明獲「iPAS機器人」證照上成大研究所

崑山科大開設新南向國際產學合作專班，智慧機器人工程系菲律賓籍畢業生陶開明在學期間表現亮眼、奮發向學，不僅是全台第一個考取iPAS機器人初階、中階工程師證照的新南向學生，更已考取多所國立大學研究所，她預計讀成大電腦與通信工程研究所，為學海生涯開啟精彩新頁。

陶開明(Kim Amor I.Tadeo)說，她來自平凡家庭，父母曾遠赴杜拜工作，外祖母陪伴長大。高中對數學、環境工程、語言和科學有興趣課業也不差。為接觸更多專業離鄉來台讀崑大機器人系新南向國際產學合作專班，學習資訊通訊科技，獲頒成績優異獎。感謝系上教師指導，今年考取iPAS機器人相關證照，中階更拿下滿分好成績。

陶開明熱中學習中文流利，擔任班長也與師生相處融洽，課餘時間前往多所企業實習工讀，但仍以學習為重，捨棄加班把課業放在第一位，拿到崑大許多獎學金，能夠平衡生活開銷專心就學，最後更考取成大電腦與通信工程研究所、環境工程學系研究所與中山海洋環境及工程學系研究所、資訊安全碩士班、台科大電資學院外國學生專班，3所國立5個研究所錄取「同學老師都備感驕傲」。

機器人系主任王建仁表示，陶開明勇於嘗試、熱愛汲取新知，大學四年成績優異，獨自到異國求學，不僅積極融入台灣文化，平時也熱心幫助同學，是新南向專班中文最好的學生，認真態度也深獲系上教師讚賞，如今畢業不捨中帶著喜悅，也希望她未來能夠結合所學，持續精進技術，成為卓越的資訊專業人才。

陶開明說，我喜歡在課堂學習，4年生活有趣且收穫良多，感謝國際處師長總以友善與耐心的態度鼓勵我們，也感謝機器人系的師長時常協助我解決課堂上的疑惑，「我總是提醒自己不要因為世界太大而讓自己的夢想太小，學習去探索、獲得啟發並時常做好事。」未來她將帶著崑大累積的寶貴經驗攻讀研究所，持續展現學術能量。