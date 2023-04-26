五校首次聯盟進軍威尼斯建築展 挖掘「台灣改裝」秘密

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第18屆威尼斯建築雙年展台灣館，將於5月20日至11月26日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出，25日舉行行前記者會。記者陳宛茜／攝影
第18屆威尼斯建築雙年展台灣館，將於5月20日至11月26日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出，25日舉行行前記者會。記者陳宛茜／攝影

「透過重新發掘鄉村中的創意，你會發現我們總是認為慢步調的鄉村，其實相較於城市，更為敏捷且柔軟回應一切變動。」第18屆威尼斯建築雙年展台灣館策展人曾瑋引用AMO總監Samir bantal的名言，形容本屆台灣館參展計畫「地景中未完成的協議－台灣改裝」。「改裝」是台灣建築的特色，也是台灣「更為敏捷且柔軟回應一切變動」的方式。此次台灣館則以五校聯盟的方式，讓學生透過實際的田野調查，找出台灣當代建築語言。

第18屆威尼斯建築雙年展台灣館，將於5月20日至11月26日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出，25日舉行行前記者會。文化部長史哲、國美館館長廖仁義、外交部歐洲司長姚金祥、內政部營建署副署長徐燕興、評審委員黃健敏、徐明松；建築者家曾成德、東海大學創意設計暨藝術學院長許和捷、策展人曾瑋、協同策展人郭聖傑、何炯德、蘇孟宗等出席。

文化部長史哲表示，此次應該是台灣「這幾年來在世界上能見度最高的時刻的建築雙年展。」不僅組成五校聯盟，策展主題更以台灣的地景為主，跳脫單點、個別式的建築，反映台灣的環境、土地議題。他表示，台灣從「客廳即工廠」的時代，到如今成為影響世界半導體產業的國家，可說是「最台灣的一次建築雙年展」。

國美館館長廖仁義表示，本屆台灣館「具高度的人文主義精神」，以田野調查蒐集台灣農業技術因應自然所產生的各種環境，展現台灣特殊的氣候地理條件下，多元繽紛的文明與自然相應的建築結構。同時動員五所建築學院的學生，鼓勵建築新生代邁向國際舞台。黃健敏指出，過去台灣館傾向找明星建築師策展，這是第一次由學生擔任主角，「期待他們20年後也能成為台灣館的策展人」。

國美館表示，本屆台灣館呼應第18屆大會主題「未來實驗室（The Laboratory of the Future）」，提出對「未來」的見解，認為21世紀的未來可能需要我們踏上迂迴的道路，留意並重新拼湊你我生活周遭因時代進步而遺忘的事物。策展團隊重新回到台灣的山海之間，從「真實的日常」尋找面對未來的養分，透過在台灣不同高度與緯度的農業地景調查，目的在讓建成地景與真實土地之間對話，重新向鄉村學習。

策展人曾瑋表示，本次展場設計使觀者進入展場時首先看見長約15公尺的展示長桌，藉此延伸整合不同的地景作品。長桌以水平面與普里奇歐尼宮空間整合為一，桌底採用台灣農業常見的溫室黑網包覆，並讓桌腳支架暗示撐起威尼斯的木樁，黑網中透出的光線帶出奇幻的漂浮感受，讓長桌宛如航空母艦般承載著來自島嶼各地的農業地景，既呼應著威尼斯以人工浮道撐起一座城市的建築特色，也讓台灣和威尼斯兩座島嶼隱隱重疊。

展示區域最末為一扇面向海面的窗戶，對應展覽中不斷提及的人與自然的關係，透過與東海大學音樂系的合作，播放著採集自台灣環境的新編聲響，打開觀眾感官，感受台灣地景時空的流動。

本屆策展團隊從學院出發，採取「教學聯盟（Teaching Alliance）」的共同參與模式，除了與建築教育現場緊密結合，規劃由東海大學建築學系師生共同完成展覽的重要作品，同時邀請成功大學、淡江大學、逢甲大學、中原大學的建築學系參與，所完成的作品將一同展出。曾瑋表示，即使今年結束了，未來還要持續辦，「校方和校方的聯繫不可以斷」、一起凝聚建築人的共識。

國美館表示，預展期間將安排兩場交流活動，開啟展期間實質交流的深度和廣度，包括一場邀請專業學者與會的國際交流論壇，另一場則是邀請此次參展的大學建築系團隊主講的作品分享會。更多相關活動訊息請關注國美館官網（https://www.ntmofa.gov.tw/）與台灣館社群（https://www.facebook.com/TaiwanVAB）。

第18屆威尼斯建築雙年展台灣館展場空間。林育全／攝影 圖／國立台灣美術館提供
第18屆威尼斯建築雙年展台灣館展場空間。林育全／攝影 圖／國立台灣美術館提供

威尼斯建築雙年展 東海大學 團隊

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