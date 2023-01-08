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他驚超多台大生「重考學測」 在校生揭有利內幕：外校生很難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大生透露，身邊有許多人報考學測。圖為台大。圖／聯合報系資料照片
一名台大生透露，身邊有許多人報考學測。圖為台大。圖／聯合報系資料照片

112年學測即將登場，考生們進入倒數階段，難掉以輕心。不過，就有一名正讀台大的網友在Dcard分享所聞，直言身邊有太多人報考學測，讓他大呼「真的沒想到，原來大家都對自己的未來如此迷茫」。

原PO談及身邊的在學重考生，極大多數人的原先目標都非目前所讀科系，甚至不是同一類組。不過原PO也聽說，認真要在學重考的人好像不是很多，因此好奇是因學期改制只剩16周，大家「無聊沒事才去考的嗎？」

貼文一出，一名台大生便指出，在校生若重考台大可以無上限抵免學分，讓在學重考生有機會上岸「直接讀二年級」，實際上就是另類轉系或轉學考。他也直言，這對外校生而言很難，但以在校生來說，必修+刷一堆涼（容易的）通識就有了。

而參考台大「111 學年度學士班學生抵免學分注意事項」，重考生、轉學生等皆可申請學分抵免，不過若非於台大校修習之科目，有著50學分的抵免上限。至於核准抵免之總學分數達50學分（含）以上者，得申請編入適當年級，惟至少須修業一學年，但提高編入年級，也限入學當學期辦理。

也有網友指出，由於台大取消提前畢業成績限制，因此通識和大一必修抵掉即使沒過50學分門檻，就算沒有提編（提高編入年級）也沒差，考進去後要大三直接提前畢業完全做得到。對此，也釣出學生回應，「全台最大重考班在這邊，大三還是一堆在偷偷念的人」、「重考簽」。

台大 學測 科系 Dcard

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