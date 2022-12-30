管中閔卸任倒數「擺拍」來者不拒 逾500名學生搶合影
國立台灣大學校長管中閔將於明年一月初卸任，他日前凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」發文，歡迎學生前來合照，昨日吸引不少學生前來，想合照還必須先於校長室外排隊。台大今天（12/30）則表示，今日人潮比昨日人潮更多，逾500人前來合影，亦有海外校友特別前來送花致意。
管中閔與行政團隊將於明年一月七日卸任。日前管上台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」留言，表示自己的校長任期已不足兩個星期，如果同學有興趣來看校長室或想要照相，都非常歡迎。
根據學生提供的資訊指出，昨日下午起校長室外便湧現希望合影留念的學生，並於校長室外排起長長人龍。台大今天則表示，今天下午13時左右就有學生前來排隊，拍攝時間從14時至16時10分左右，排隊人潮比昨日多，超過500人。亦有校友特別從國外回來，獻花向管中閔致意。
根據影像內容，台大學生多手持台大畢業證書請管中閔親筆簽名，或著學士服盼合影；也有學生特別戴上學士帽，請管中閔現場撥穗。管中閔則來者不拒，和學生握手寒暄、勉勵，配合度相當高。
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