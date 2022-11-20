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以色列籍教授申請永久居留證獲准 創意教學深耕台灣
以色列籍學者薛馬坦，來台後任教於台灣大學昆蟲學系，專長在昆蟲微生物生態學、昆蟲生理學；日前他向移民署申請外僑永久居留證獲准，將繼續留在台灣深耕教學研究。他說，台灣的美食總是讓他食指大動，若要說留在台灣原因，美食絕對是首選。
移民署表示，薛馬坦10年前首次來台，是以博士生身份參加國科會獎學金計畫，那時就被台灣宜居環境及美食給深深吸引，認為在台生活品質高，也具有國際化的研究環境，因此應徵台大的教職。
5年前，薛馬坦在台灣大學昆蟲學系任職至今，課程生動且富有創意，獲得學生的一致好評，他的研究專長是昆蟲微生物生態學及昆蟲生理學。
薛馬坦富有研究熱忱，曾為破解台灣坊間傳聞食用維他命B1可以驅蚊的迷思，親自試驗服用維他命B1連續一周，經實驗手臂仍受蚊蟲叮咬，相關研究成果也刊登在國際知名昆蟲期刊上。
薛馬坦也對台灣文化活動感興趣，去年參加拱天宮白沙屯媽祖的徒步進香，許多信眾雙手合十虔誠向媽祖祈福景象，讓他印象深刻。他說，在多元文化組成的台灣中，不論是本國人或外國人，都是受媽祖保佑，讓大家團結起來、熱愛這片土地。
這次薛馬坦向移民署申請，獲得外僑永久居留證，未來將繼續留在台灣深耕教學研究，他也說，喜歡台灣的部分，絕對是美食，台灣的美食從搬來這裡，他就深深喜愛，一直是他留在台灣的原因。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留及永久居留，為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留的居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路。
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