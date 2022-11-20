以色列籍教授申請永久居留證獲准 創意教學深耕台灣

以色列籍學者薛馬坦，來台後任教於台灣大學昆蟲學系，專長在昆蟲微生物生態學、昆蟲生理學；日前他向移民署申請外僑永久居留證獲准，將繼續留在台灣深耕教學研究。他說，台灣的美食總是讓他食指大動，若要說留在台灣原因，美食絕對是首選。

移民署表示，薛馬坦10年前首次來台，是以博士生身份參加國科會獎學金計畫，那時就被台灣宜居環境及美食給深深吸引，認為在台生活品質高，也具有國際化的研究環境，因此應徵台大的教職。

5年前，薛馬坦在台灣大學昆蟲學系任職至今，課程生動且富有創意，獲得學生的一致好評，他的研究專長是昆蟲微生物生態學及昆蟲生理學。

薛馬坦富有研究熱忱，曾為破解台灣坊間傳聞食用維他命B1可以驅蚊的迷思，親自試驗服用維他命B1連續一周，經實驗手臂仍受蚊蟲叮咬，相關研究成果也刊登在國際知名昆蟲期刊上。

薛馬坦也對台灣文化活動感興趣，去年參加拱天宮白沙屯媽祖的徒步進香，許多信眾雙手合十虔誠向媽祖祈福景象，讓他印象深刻。他說，在多元文化組成的台灣中，不論是本國人或外國人，都是受媽祖保佑，讓大家團結起來、熱愛這片土地。

這次薛馬坦向移民署申請，獲得外僑永久居留證，未來將繼續留在台灣深耕教學研究，他也說，喜歡台灣的部分，絕對是美食，台灣的美食從搬來這裡，他就深深喜愛，一直是他留在台灣的原因。