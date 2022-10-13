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清華555輛單車沒主人 19日開放學生員工認養

中央社／ 新竹市13日電
清華大學開放認養校園無主腳踏車。 圖擷自清華大學粉專
清華大學開放認養校園無主腳踏車。 圖擷自清華大學粉專

國立清華大學今天表示，經校方駐警隊清理校內廢棄及無主腳踏車，計有555輛，17日前先讓原車主領回，19日再開放學生、員工登記認養

校方人員告訴中央社記者，開放腳踏車認養的活動每年會辦理一次，已行之有年，駐警隊每年都會進行全校查察，將停放已久無人騎、無停車證的腳踏車移置保管，若再長時間無人認領，就會開放免費認養，讓這些車輛能再次發揮價值。

校方人員表示，若是沒有張貼停車證，或是違規停放的車輛，都會被駐警隊人員移置保管，讓車主前往領車，並告誡應申請車證或依規停放。

根據清華駐警隊公告，自9月26日起至10月3日已清理校園內廢棄及疑似無主之腳踏車，目前集中停放於駐警隊隊部旁停車場，總計有555輛。

駐警隊表示，若有人發現自己的車輛被移置保管，於17日前至駐警隊隊部領回，並簽署「腳踏車原車主認領具結書」。

駐警隊指出，無人認領的廢棄腳踏車，於10月19日上午8時起開放清華學生、員工登記認養，每人限認養1輛，現場將會有校內自行車社社員們一起協助，提供簡易維修與保養的服務或建議。

腳踏車 認養 車主 清華大學

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