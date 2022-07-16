成大史懷哲首度到金門辦營隊活動 助離島孩子拓展視野

因應漫長的暑假， 國立成功大學師資培育中心師生特別跨海來金門辦理史懷哲精神教育服務營隊，今年以「走讀金門•培力連城」為主題，巡迴學校包括有金門縣的金城國中、烈嶼國中以及金門高中學生等，在參與他們精心安排的課程後，學生都大呼「有趣、好玩」。

今年活動主題，由國立成功大學師資培育中心洪素蘋教授指導，帶領31位來自不同系所的成大師資生們，依據個人專長所學，設計出跨域、符應SDGs與在地化的課程，讓學生能夠更加了解自己所生長的這片土地，並能「身在金門，放眼世界」，拓展更寬廣的視野。

洪素蘋表示，這是成大史懷哲首度到金門舉辦的營隊，從7月4日至15日為期兩周的史懷哲偏鄉教育服務營隊，讓金門在地學子們在這群充滿熱情與專業知識的成大職前教師的引導下，開啟多元文化的視野、強化在地認同以及實踐積極性的教育公平。

營隊課程內容多元且豐富，營隊課程融入多項聯合國永續發展指標，透過團康活動、人際溝通、生涯探索，到對金門島的探索、地質與水源、海洋的保育，還有邁向月球的水火箭活動，讓孩子們更認識自己，提升問題解決、獨立思考的能力，在領略故鄉的美景的同時也培養其在地導覽與溝通表達的能力，並從中體悟到人與土地的連結以及資源如何永續發展。

除了實體營隊外，營隊服務期間也提供線上課輔諮詢以及讀書技巧與策略的經驗分享，陪伴金門的學子們度過一段充實的暑期時光。

參與的學員表示，這趟服務之旅，收穫滿滿。營隊總召蘇嘉愉同學表示，這趟走出以往的舒適圈，來到金門為同學們服務，即便只有半個月的時間，也讓她感到獲益良多，對教育這件事有更深一層的認知。

營隊副召張哲維同學也表示，從孩子們的歡聲笑語中，看見了和都市學校不一樣的場景；很多孩子們正等待一個契機去改變人生，我們這次就是為了成為他們的契機而前行。