盼2030年17萬境外生投入職場 台清師大聯手大企業留才

大學近年力推國際人才在地化，盼為台灣留才攬才。國立台灣大學今（3/23）舉辦「台大國際引路人」啟動記者會暨合作意向書簽約儀式，配合國發會政策，盼2030年讓17萬國際生加入台灣職場。對此，台師大、清大等也推出相應攬才計畫，清大找來易利信、華碩等業師協助國際生，師大則正與大型企業洽談中。

近年少子化碰上人力短缺，大學端力推留才攬才，盼讓國際生於取得學位後繼續深耕台灣。台大推出國際引路人計畫，預計最快將於今年七月讓國際生進入職場實習，有別於以往，台大引路人計畫要求學生提出自傳甚至研究計畫，並安排學生與企業端面試，入選後將由企業人資長、資深經理人等擔任職場老師落實「師徒制」。

台大國際長袁孝維說，因應未來產業市場，台灣需要更多聰明人才投入職場，台大警覺到社會需求，也配合國發會、勞動部政策，希望2030年有17萬境外生投入國內職場。

台師大國際處則表示，師大一直以來均協助在台外商或國內企業等，若企業端提出境外生徵人需求，學校就會將相關資訊提供學生參考。師大目前也正與大型企業機構洽談合作，提供獎學金給境外生，並給予在台實習機會。預計境外生畢業後，可繼續留台或返回台灣企業在該國分公司就業。

清大教務長巫勇賢則表示，教務處也給予博士班外籍生職涯輔導，去年就有5位外籍生申請職涯諮詢，業師來自於易利信、華碩以及其他知名企業。另外，大學部外籍生多來自於國際學士班，由於近年才開辦，目前最高年級才大三，尚未有學生參與實習，但系上已為學生做性向測驗幫助學生了解發展志趣，國際學士班大一乙組學生大二將分流到科管院、電資與工學院專班，屆時各學院的實習資源將會一併讓外籍生使用。

台大德籍碩士生連德威表示，德國高中畢業後曾經到台南進行一年文化交流，之後決定先到高醫工讀四年學士班，目前為台大二年級碩士生。由於在歐洲大學生實習很常見，學校也鼓勵學生多實習、充實資歷，因此希望獲得台大國際引路人計畫實習機會，盼到德商藥廠、生化科技公司實習，也能繼續跟母國、歐洲保持聯繫。