台灣高薪科系學生「男多於女」 網：性別刻板印象造成

在大學中可以明顯觀察到有些科系的男女比例失衡，有一名網友近日就從台灣2500個科系中整理出「男生比例大於女生」與「女生比例大於男生」的科系有哪些，結果發現普遍男生比例較高的科系在未來都能找到高薪工作。

原PO在Dcard上以「大學男女失衡的科系排名」為題，整理出台灣各大學約2500個科系，其中「男生比例大於女生」排名高的科系為「智慧車輛與能源系」、「電機工程系」、「機械工程系」、「電子工程系」等；「女生比例大於男生」排名高的科系則為「幼兒保育系」、「化妝品應用系」、「護理系」等。而其他網友則討論，發現男生佔比偏高的科系，相較女生佔比高的科系，畢業後就業的薪資高出不少，直言「男比女多很多的科系全部都是什麼電子、電機、機械、資工，然後台灣女權再來喊男女薪資不平等」。

有網友點出此社會現象成因，「這張表顯現的是社會對男女角色的刻板形象，孩子們受到社會的影響，男生覺得自己應該唸理科、女性認為自己沒辦法唸理科，這是長久學者一直在研究的問題，也是社會薪資結構男性偏高的原因之一，背後成因不是女性懶，而是性別刻板印象，是需要破除的大問題」。

有些網友則歪樓留言，「我要來去幼保系逛逛了，看起來就是很多正妹的地方」、「不喜歡男女失衡⋯好希望電機多一點女生喔」、「這文是在告訴我們要去哪裡找對象嗎？」。