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112分科歷史／考法歷年來罕見！非選題自由度高 高中師：一大突破

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年分科測驗今天第二天，依序由歷史、地理、公民與社會輪番登場。考生們考試前把握時間複習。記者林伯東／攝影
112學年分科測驗今天第二天，依序由歷史、地理、公民與社會輪番登場。考生們考試前把握時間複習。記者林伯東／攝影

分科測驗今天進入第二天，依序由歷史、地理、公民與社會科登場。稍早歷史科考試落幕，台北市高中歷史科教師群、大考中心闈場內教師等均認為歷史科「難易適中」，但今年非選題自由度高，考題更融入「後設認知」的考法歷來罕見。

建國中學教師莊德仁表示，今年歷史科簡述題與閱讀題數量相當，但配合新課綱探究與實作圖表題型增加，並以非選擇題形式融入，題幹雖不長但資訊量龐大，理解史料的同時也要抓取問題意識、統整題目文章作者立場，非傳統的文意閱讀。

莊德仁指出，探究與實作共計9題，並以非選論述的方式融入測驗中，考生須先具備完整的時空、時序脈絡，「確實有難度。」且過去非選題多會給予學生框架，但今年非選題自由度高，實則考驗歷史書寫、表達能力，對考生而言應充滿考驗。

莊德仁以非選41至43題為例，甲、乙、丙三項資料論述層次不一，考生需理解，拉丁文成為「死文字」人文學者必須負責。考生需先組織歸納，依問題解讀作者的立場、抓出證據，考題中的「後設認知」也是歷史科歷來罕見的考法，更是一大突破。

莊德仁建議，考生需擺脫歷史只是「記憶事實」的窠臼，改將其視為歷史知識，並瞭解時空背景，再結合組織方法才能以簡馭繁，以邏輯推理應答應付未來的試題。

台北市高中歷史科教師群認為，今年題目相當有水準，除增加學生於歷史表達敘述上的能力，不單純用課本教材，更考驗學生文字解讀與概念提取，也是出題上一大進步。至於是否因題型改變影響學生成績？莊德仁表示，主要仍看教師批改標準，論述表達雖自由度高，但照著評分框架表達應不難得分。

闈場內教師表示，過去歷史教育多以區域史視角建構歷史圖像，但新課綱強調從「大歷史」動態發展觀看過去，今年試卷也多涉及台灣史、東亞及中國史、世界史的整合概念。如第12題，解題關鍵包括淡水英國領事館公告、基隆煤務局等，考生需結合台灣開港通商時間、中法戰爭範圍等橫跨台灣史、中國史、世界史的互動，才能正確解答。

闈內教師認為，今年試題「混合題或非選題」題組設計，引導考生運用文本資料完成歷史解釋的論述分析與考察，融入探究與實作的精神，以此檢驗考生歷史探究的能力。但仍屬「難易適中」考生只要細心閱讀、掌握基礎知識，拿高分非難事。

大考中心試務召集人沈青嵩統計，今年歷史科應到人數2萬833人，實際到考人數則為1萬9542人，缺考率6.42%較去年低。此外，今日歷史科再增三位快篩陽性考生安置於第二備用試場，含昨日總計49位。

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https://vip.udn.com/vip/story/122866/7243606

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112分科測驗 歷史科

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