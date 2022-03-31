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東石高中發明社女社長斜槓多元 繁星錄取政大傳播學院

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石高中繁星推薦錄取政大傳播學院的梁軒綾，是發明社團社長，從小斜槓多元，是108新課綱實踐者。圖／東石高中提供
嘉義縣東石高中繁星推薦錄取政大傳播學院的梁軒綾，是發明社團社長，從小斜槓多元，是108新課綱實踐者。圖／東石高中提供

嘉義縣東石高中發明社團社長梁軒綾，從小斜槓多元，在校3年求學，各階段成績都是全校排名前10名，高中沒走傳統升學路線，自主學習課程探索自己，是108新課綱實踐者，課業全校名列前茅，以繁星錄取第一志願政大傳播學院。

梁軒綾高三持續研發作品，最近以咖啡沖泡神器，獲得IEYI世界青少年發明展全國決賽運動休閒類全國賽銅牌，今年專題製作及創意競賽，以發明社創意發想，在機械、電機及食品加工科跨群科合作，大有斬獲。

梁軒綾去年6月帶隊榮獲上市公司萬潤科技主辦「萬潤2020創新創意競賽」全國銀牌，以及俄羅斯主辦的IEYI世界發明展銅牌，又參加台灣科學節「奧秘海洋」徵文比賽，獲評審高中職組第1名金牌獎，她擁有創意發明能力，又能寫好文章，跨界能力受讚賞。

梁軒綾高中學習成果，分成三大面向，分別是創新專利、科展及多元發表，政大傳播學院招收「自然組」學生，是全國大學傳播院校首例，使社會組及自然組學生獲跨領域整合學習機會，梁軒綾上大學跨域人生將延續下去。

東高今年在專題組以鍛燒蚵對蛋品保鮮及延伸應用、全方位空氣淨化器奪下優勝，創意組以濾掛咖啡隨行沖榮獲優勝，共3組入選全國決賽；另，創意組及專題組還有4組榮獲佳作，是專題製作及創意競賽歷年最佳成績。

發明展 政大

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