眺望2024跨域趨勢／啟動數位、永續雙轉型 科技創新打造淨零新未來

【撰文╱陳怡如】

全球正啟動「數位」、「永續」雙軸轉型，重要國家紛紛推動旗艦計畫。在數位和綠色雙轉型的交互作用下，產業可善用數位賦能，將減碳化為革新動力，實現多重商業目標，有效將氣候變遷與生物多樣性議題轉化為綠色成長策略，加速落實永續競爭力。

回顧2023年，全球共同面臨氣候變遷與生物多樣性喪失的迫切風險，為了因應VUCA（波動、不確定、複雜、模糊）時代的挑戰，企業更需透過科技創新翻轉經營思維，展現變局下的永續韌性。

在這樣的背景下，工研院產業科技國際策略發展所資深分析師林研詩認為，以ICT為核心的科技應用，將是未來協助產業減碳的關鍵，根據GESI SMARTer 2030指出，2030年綠色ICT技術將協助全球碳排減少20％，相當於121億噸二氧化碳，其中又以製造業受益最大。熱門技術焦點包括AIoT、智慧製造，車聯網，碳治理、碳交易、氣候科技、燈塔工廠、綠色資料中心、綠色航運、綠色商模等。

永續科技大廠透過結合公司核心能力，掌握綠色金融與氣候科技投資，發揮數位賦能節碳效益雙軸並進達成ESG目標。未來產業發展將逐步引入數位永續的3D思維，取得新一波發展契機，首先，源頭設計融入減碳（De-Carbon）；第二，智慧場域加速數位轉型（Digital Transformation），數位服務平台透過商業模式再造；第三，去中心化的分散製造（Dispersion），供應鏈開始運用數位科技工具，包含AI、區塊鏈、物聯網、雲服務等方式優化營運效能，透過智慧決策提供永續智慧管理、結合數位化ESG與價值鏈分散協作，創造新客戶體驗，並成為國際ESG價值鏈重要的一環。

攜手供應鏈減碳 邁向永續共好

不只企業本身，供應鏈減碳也是永續轉型的重要一環。工研院產科國際所分析師黃筱雯指出，根據全球環境信息研究中心（CDP）指出，企業在供應鏈的碳排量，是企業本體碳排量的11.4倍；世界經濟論壇也表明，包含食品業、建築業、時尚業、快速消費品業、電子業、汽車業、專業服務業及貨運業等8種產業的供應鏈碳排量，占全球碳排總量一半以上。

雖然法規目前尚未將供應鏈範疇三的碳排，列入強制性的減碳要求，但由於占比甚高，若以淨零永續為最終目標，未來供應鏈減碳勢必將列入企業碳排資訊揭露範圍之內。然而供應鏈範疇三盤查所涉及的層面既廣又雜，還具有上下游層層分工特性，涵蓋不同產業、為數眾多的供應商。

黃筱雯建議，臺灣企業在供應鏈減碳管理上，可先將供應商依特性分群分類，比如依照採購金額大小、採購金額比例、廠商不可替代性等，將廠商分為一階供應商（Tier 1）與二階供應商（Tier 2）；接著再針對不同供應商設計適用的減碳管理準則，明訂獎勵和懲罰機制，此外，導入碳盤查減碳科技、碳足跡資料共享平台等減碳管理數位系統，以數位科技發揮具備即時性、自動化、智慧化的功能，將能更有效全面檢視供應鏈碳排健檢、提升供應鏈減碳成效，邁向永續共好。

八趨勢加速消費零售產業變革

這股數位永續風潮也吹入民眾日常生活，與民生最攸關的消費零售產業，正重塑未來發展樣貌。像是消費者購物管道變得更加多元，不再侷限於單一通路，也不再忠於單一品牌，而是更在意服務體驗；Z世代偏好數位產品與服務，且更重視產品永續，「消費零售業的競爭日趨激烈，大者恆大的態勢明朗，」工研院產科國際所研究經理周駿呈說。

周駿呈提出消費零售業的八大關鍵發展趨勢，第一，消費無縫化，打破通路、裝置限制，滿足消費者能隨時隨地購買的慾望；第二，服務個人化，提供從產品挑選、體驗、下單、結帳到退貨的一站式客製化購物服務；第三，服務體驗化，利用AI、AR／VR、3D擬真等科技，提供消費者身歷其境的購物體驗；第四，通路社群化透過LINE、FB、IG等社群通訊平台，偕同KOL推動產品行銷活動。

第五，產品永續化，從ESG面向推動消費零售商品的永續化，如生產減碳、循環經濟等；第六，合作生態化，攜手供應鏈和異業透過資料交換、技術合作等方式，達成互惠互利；第七，營運智慧化，運用AI、IoT、機器人等科技，優化營運效能；第八，獲利多角化，積極拓展消費零售本業之外的新獲利來源，推動企業永續經營。

整體而言，消費零售業掌握物流、人流、金流等多元內外部資料，具備推動數位轉型的良好基礎，惟若缺乏系統整合思維，將無法有效匯集散落於不同消費場景（線上平台、實體商店）、接觸點（官方網站、社群平台、客服專線等）、配貨需求（線上下單、到店取貨；門市下單、物流配送等）的內外部資料，更遑論要達成數位科技促成企業數位轉型的長遠目標。

因此，工研院建議國內零售業者應從「統一零售商業管理平台（Unified Retail Commerce）」的整合思維，通盤規劃、打造可整合企業資源管理（ERP）、客戶關係管理（CRM）、收銀機（POS）、倉儲管理（WMS）、供應鏈管理（SCM）、物流管理（LMS）等內外部資料的模組化平台，以利有效運用API串聯內部外資料，推動各式數位產品與服務，發揮數位科技應用最大效益。此外也應開始規畫如何應用數位科技解決永續發展問題，包括從商品開發規劃到商品銷售、退換貨，甚至商品永續認證等營運諸多環節，均可因善用數位科技力量而達到營運成本降低（如退貨率低）與獲利成長（如銷售量提升）的企業永續發展目標。