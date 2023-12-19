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眺望2024跨域趨勢／《奔未來：深耕50 領跑世界》揭十大跨領域趨勢

聯合新聞網／ 工業技術與資訊
工研院舉辦「眺望2024產業發展趨勢研討會」，眺望2024各產業發展大勢及全球布局策略，並發表年度專刊《奔未來：深耕50 領跑世界》，讓各界更加掌握未來的產業發展契機。
工研院舉辦「眺望2024產業發展趨勢研討會」，眺望2024各產業發展大勢及全球布局策略，並發表年度專刊《奔未來：深耕50 領跑世界》，讓各界更加掌握未來的產業發展契機。

【撰文／陳怡如】

面對全球供應鏈重組、淨零排放等挑戰，臺灣作為出口導向型的經濟體，各產業尤須快速演化、轉型升級以為因應。工研院日前發表2023 IEK Topics《奔未來：深耕50 領跑世界》永續50紀念專刊，揭示臺灣未來十大跨領域趨勢，協助企業掌握先機，打造韌性體質新肌力。

工研院日前舉辦「眺望2024產業發展趨勢研討會」，剖析2024各產業大勢及全球布局。時值工研院成立50周年，研討會現場也發表《奔未來：深耕50領跑世界》年度專刊，揭曉工研院在2035跨領域趨勢研究的最新成果，提供各界掌握2035產業發展方向，作為鏈結國際的關鍵知識工具。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，近幾年，面對生成式AI人工智慧、5G、量子運算等科技創新，以及臺灣社會與全球環境的變遷，臺灣應立基在ICT技術整合與升級，加速企業進行數位與永續雙轉型；並以多元的科技、人文和創新的應用與服務，發揮「智慧臺灣價值」，順勢強化在全球堅韌產業生態鏈中，不可或缺的關鍵伙伴地位。

12國際科研機構 揭2035十大跨域趨勢

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲揭示臺灣2035年十大跨域趨勢為：數位賦權、網宇世界、移動革命、成功老化、健康進化、脫碳能源、低碳生活、資源循環、敏捷治理、韌性城鄉。「根據這十大趨勢，我們歸納了2035的願景是：處處是智慧，強韌應萬變，人人均健康，永續可實現。」

這十大趨勢也呼應工研院提出的「2035技術策略與藍圖」當中，「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」等四大應用領域。未來AI將深入滲透生活各層面，若妥善運用，將提升食衣住行育樂等各種生活機能，協助預防災害及應變危機；預期人類會更長壽，科技也將使健康狀態與生活品質保持在良好水準，同時遏止環境劣化與資源耗竭。

值得一提的是，《奔未來：深耕50 領跑世界》專刊首度邀請12家重量級國際科研機構共筆，歐洲的機構包括：芬蘭科技研究院（VTT）、英國國家高齡創新研究中心（NICA）、英國數位產業加速器（Digital Catapult）、法國原子能和替代能源委員會（CEA）、德國Fraunhofer、德國太空中心（DLR）；日本則邀請到產業技術綜合研究所（AIST）、國立長壽醫療研究中心（NCGG）、三菱電機、國立環境研究所（NIES）；美洲的機構美國柏克萊大學、加拿大國家研究委員會（NRC），期集結國際產業專家之力，洞察最新全球趨勢發展及研究成果，並由工研院提出相應的臺灣觀點互為參照，從國際趨勢照見臺灣發展路徑，協助企業躍進未來。

日本財團法人國際經濟交流財團（JEF）會長兼執行長豐田正和，也在研討會首日應邀出席。豐田正和長期主持日本能源經濟研究所（IEEJ），並服務於日本經濟產業省，擁有豐富能源政策相關經驗。他指出，未來日本會很仰賴氫能，不僅潔淨，還能用在發電、運輸、工業上，可說是未來因應碳中和的重要工具。但現行氫能最大的挑戰就是成本，價格大概是傳統石化能源的3到5倍，該如何降低成本，國際合作很重要。

專家分享未來10年四大領域重要變革

於《奔未來：深耕50 領跑世界》中提出精闢見解的領域專家與企業領袖，則於當天的趨勢座談，分享未來10年各領域的重要變革。智慧生活領域，積極投入AR、VR、XR技術的佐臻公司董事長梁文隆表示，AR、VR將是手機之後的重要載具，當沉浸式網路來臨時，臺灣也要從代工角色轉型成提供設計應用服務，才能把握商機。

健康樂活領域，專精基因分析和診斷的奎克生技董事長李鍾熙提出，近期因疫情，生醫製造轉向在地化，衍生CDMO（委託開發暨製造服務）商機；長期則看好基因科技，將可帶來精準醫療和個人化醫療的高度發展。

永續環境領域下的智慧製造方面，泓格科技副總經理鄭樹發指出，智慧物聯網（AIoT）的應用從今年才要開始，未來成長將不可限量，過去機聯網講求的是效率，現在節能也成為關鍵課題。

韌性社會領域，公共工程專家－黎明工程總經理黃貞凱認為，韌性社會與公共工程息息相關，未來10年公共工程如何因應氣候變遷將是最大挑戰，建議及早因應。

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