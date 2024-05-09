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新北小學校外教學疑食品中毒 中市府：餐盒農會外購

中央社／ 台中9日電

新北市小學師生7日到台中新社區進行校外教學，上百人事後疑發生食品中毒；台中市食安處今天表示，當天餐盒是新社區農會外購餐盒，已要求業者複查，未合格前不得供餐。

食安處表示，新北市1所學校附設小學共262人，於7日至台中市新社區進行校外教學，當天中午12時食用外購餐盒後，多人於下午1時30分後陸續出現不適症狀。

到今天上午10時止，食安處指出，累計140人身體不適，其中有106人就醫、2人住院、11人急診留觀，其餘皆已返家休養，後續將與新北市政府衛生局密切聯繫、全力協助與關懷。

根據食安處了解，餐盒是由主辦單位新社區農會向豐原區某家食品有限公司訂購，內含什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等菜色。

經食安處派員前往作業場所稽查，發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，已依食安法規定責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐。

食安處表示，已取得餐盒留樣及採檢炒鍋、鏟子、夾子等3件檢體送驗中，預計最快2週後有初步結果，後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反食安法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條移送司法偵辦。

台中市政府農業局也指出，主辦活動的新社區農會獲知後，第一時間就北上關心學童身體狀況，也和校長保持密切聯繫。

至於活動現場所提供的水果鮮食，農業局表示，每日自主檢驗大腸桿菌及生菌數值均符合標準，為求慎重，當日留樣水果也另送第三方檢驗；農業局已指示各農會舉辦活動供餐應注意食品安全，並持續關心學童後續復原狀況。

食安 餐盒

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