快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

教育部解除專案輔導 公東高工：永續經營育英才

中央社／ 台東縣8日電

教育部解除台東公東高工專案輔導對象，學校今天提出包括積極招生、計畫爭取經費、發展學校特色等措施，讓學校不退場、永續經營。

教育部昨天召開私校退審會，公東高工、育仁高中、興華高中、宏仁高中等4所私中的財務都有改善，被免除列專輔學校。

公東高工今天在校門掛起「公東高工，自強不息，解除退場，永續經營」標語，告訴外界財務危機已解除，同時也召集學生告知好消息，讓學生安心學習。

校長李恭榮今天召開記者會，首先感謝總統蔡英文、政務委員林萬億、教育部長潘文忠、前立法委員劉櫂豪以及企業界的幫助解決，公東高工的財務困境。

李恭榮表示，雖然解決財務缺口，但還有後續老舊宿舍改建，學生的教育器材更新等，都需要經費，因此學校規劃從4面向來闢財源，首先要努力招生，讓家長對公東高工有信心，公東高工永不退場。接著提計畫爭取經費和發展學校特色。

以及持續募款幫助弱勢學生，最後是善用學校知名的教堂，舉辦活動收取經費，也可以在教堂內販售學生作品和開課，開闢財源讓學校永續經營。

公東高工新聞稿表示，去年被列入專輔學校，在困境中，全校師生努力以赴，在112學年度學生技藝競賽榮獲6座金手獎、2024全國分區技能競賽斬獲共24面獎牌、2023年全國高中職專題競賽榮獲第1名、2023台東縣青少年創意發明競賽榮獲特別獎、金牌、銀牌3項大獎。2024全國高中職專題企劃競賽榮獲第1名等獎項、第五屆「環太平洋國際廚藝大賽」獲銀牌獎等亮麗成績。

教育部 永續 財務

延伸閱讀

我方遭疑未能善待陸生 教育部：在台就學滿意度逾7成

2024國際博物館日／臺史博「我市臺灣通：臺南人專案」5/18至31市民免費 加碼15場活動

不治本？私中獲捐資易解除專輔 教團評恐變「來回進出」

4私中昔因財務問題遭列專輔 公東高工、宏仁高中獲逾6千萬捐資

相關新聞

獨／基隆武崙國中技工伯伯成張老師 身後還捐款遺愛弱勢生

在基隆市武崙國中擔任技工23年退休的張金城，在校期間他雖負責維修設備，但因機械、修車的專長，常指導機械、動力機械職群的學...

桃園女高中生霸凌案 受害家屬駁和解：人不在台灣

桃園市大園區某高中昨舉辦校慶時，有女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮，引發熱議。校方昨聲明稱，有通知雙方家長到場，經溝通調解...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

竹南科實驗中學案 苗縣府續爭設

苗栗縣長鍾東錦爭取設立竹南科學園區實驗中學，昨天縣務會議追蹤新進度，說明國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局4月底的研...

瑞芳鼻頭國小跨國跨校交流 日教育團參訪互動

瑞芳區鼻頭國小與日本佐賀地區國小經過近一年線上海洋教育交流後，101扶輪社社長曾國浩與玄海町教育長岩崎一男伉儷和大牟田扶輪社70週年社慶籌備委員中島康宏伉儷帶六年級女兒到鼻頭國小參訪交流，雙方視訊交流一年後首度由教育團率先到鼻頭國小進行參訪交流，也為兩校未來簽訂姐妹校奠定良好的根基。

坐著看書寫字 汐止崇德國小學童接送區好舒適

汐止區崇德國小學生很多，只是一到放學時間，許多小朋友就只能在川堂等家長來接送，有時等的時間久了，就會趴在地上寫功課打發時間，所以，新北市議員周雅玲就協助經費，將閒置的儲藏室改造為接送區，裡面有桌椅還有圖書，讓孩子們放學等接送時有更舒適的環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。