瑞芳鼻頭國小跨國跨校交流 日教育團參訪互動

瑞芳區鼻頭國小與日本佐賀地區國小經過近一年線上海洋教育交流後，101扶輪社社長曾國浩與玄海町教育長岩崎一男伉儷和大牟田扶輪社70週年社慶籌備委員中島康宏伉儷帶六年級女兒到鼻頭國小參訪交流，雙方視訊交流一年後首度由教育團率先到鼻頭國小進行參訪交流，也為兩校未來簽訂姐妹校奠定良好的根基。

鼻頭國小為了這次交流設計幾個學習活動，先邀請中島先生六年級女兒錄幾句日本常用招呼語、建置於學習吧課程，讓班級與學生自主下載學習；請高年級學生製作卡片寫上祝福語；強化與複習一下導覽能力；就是希望因為交流需要促使學生主動學習日語及了解國際互動禮儀。

交流團到達後，鼻頭孩子們就先送上自己做的卡片、再分組進行校內導覽，一里長城、百獸圖騰、山海觀，交流團對學生導覽很感興趣、尤其對百壽圖騰設置緣由及祈福方式、對學校為社區庇護的努力很敬佩。

接著一群人到鼻頭步道參觀，孩子們也將臨時惡補的生活化日語努力說出來，孩子們雖然靦腆、但在笑聲中也默默打破孩子的不敢說，又邁進一步新的學習挑戰。

回到學校參觀，校長李延昌以混齡教學策略切入介紹各教室設備、桌椅擺設、學生載具、大觸屏，以及共學直播教室，教育長很訝異的詢問鼻頭國小智慧學習設備「班班有大屏」和「生生有平板」是如何爭取到的？當他們知道新北教育局對偏鄉學校相當照顧，今年寒假後瑞芳分區小校每個班級都完成設置，教育長直誇讚新北教育局對偏鄉教育的重視。

鼻頭國小校長李延昌表示，感謝101扶輪社這一年的協助，從線上海洋教育課程交流互動到這次教育長蒞臨及小規模學生互動嘗試，逐步建立校際課程交流深度分享和開展學生開放式互動模式，尤其雙方對於接下來校際間校長與教師參訪和簽訂姊妹校已有初步共識，期待鼻頭國小國際教育學習與課程能有新的開展。