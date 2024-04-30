快訊

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

及人中學擅掛新校名遭罰 遮蔽部分字樣仍不合格

中央社／ 新北30日電

新北市私立及人中學向教育局申請改名未獲准，就掛上新校名，26日遭罰新台幣30萬元。校方後遮住部分字樣，教育局說，5月3日前須遮蔽中信國際學校，否則繼續開罰。

及人中學校長謝惠玟表示，學校目前正積極轉型，待收到教育局公文後，將全力配合教育局指導與修正。

新北市及人中學獲中國信託商業銀行捐資助學，已規劃轉型為大台北地區免護照就可就讀的國際學校，已向新北市政府教育局申請更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」，並與中信國際實驗教育機構（台南、新北）、中信金融管理學院組成「中信國際學校」系統。

除此之外，校方日前還掛上「中信國際學校」「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」等招牌，官網也出現「新北市私立中信高級中學更名籌備中」字樣，引發關注。

新北市府教育局表示，及人高中已在3月申請更名，目前正在審查中，尚未核定，因此113學年度仍須以「新北市私立及人高級中學」名稱招生與經營。

教育局說，已於4月22日函請校方不得使用非核定名稱招生，且4月26日前限期改善，由於當時仍未改善，已依「私立學校法」開罰30萬元，並可按次處罰至改善為止，最高得處學校法人新台幣100萬元以下罰鍰，或處行為人或負責人最高150萬元以下罰鍰，並限期命其停辦；屆期未停辦者，並可按次處罰至停辦為止。

該校目前遮蔽「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」字樣。但教育局表示，「中信國際學校」字樣也未獲核准，教育局將持續依私立學校法處行為人或負責人30萬元以上至150萬元以下罰鍰，並限期5月3日改善；屆期未改善者，可按次處罰至改善為止。

中信 教育局

延伸閱讀

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局立即停職撤換

南市議員開砲「老師為芻狗、校長是皇帝」？　教局指校長已自請處分

桃園市幼兒園不當管教 公告姓名開罰2教保員

及人高中偷跑改名「中信」新北：不改善最重罰百萬並停辦

相關新聞

七寶媽挨轟歧視 韓璟：我唸過資源班 那才是正常教育該有樣貌

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟，昨晚也透過臉書自曝：「我就是唸過資源班的人」，並直言在那一至兩個月相當短暫的學習期間，對她來說「是非常舒服的一段經歷」，她並認為，那才是正常教育該有的樣貌。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

中壢富台國小老舊又小 建議遷至鄰近用地教育局變更中

桃園中壢富台國小鄰近中壢一號社宅，不過地方認為該國小腹地狹小僅1公頃，希望能先利用南亞技術學院旁的文中5用地遷校興建校舍...

更名中信尚未核定 及人高中悄掛新牌 不改最重罰百萬

新北新店區私立及人高中是當地老牌私立完全中學，因少子化衝擊、財務狀況不佳，2018年董事會易主，改由中信銀行經營，今年3...

屏東縣3所國小 113學年度停辦

屏東縣府今年度啟動裁併校，4月22日召開教育審議會歷時5小時審議，教育處昨公布決議結果，113學年度裁併屏東市凌雲國小、...

竹北高中將改隸陽明交大附中 2校簽合作備忘錄

國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校校長今天正式簽訂改隸附中合作備忘錄，將把合作備忘錄及改隸評估報告行文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。