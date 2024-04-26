國家文藝獎贈獎 蔡總統：下月畢業 將回歸藝文粉絲

第23屆國家文藝獎贈獎典禮今於台北表演藝術中心舉行，本屆4位得主為作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂（小咪）、紀錄片導演劉嵩。總統蔡英文致詞時除細數得主們的藝術成就，還特別宣告自己下個月就要「畢業」，將回歸藝文粉絲身份，歡迎大家邀請她參加藝文展演，她將買票入場。

蔡總統表示，國家文藝獎是台灣最重要的藝術文化獎項，也是藝文界最重要盛事，這是她第4次參加贈獎典禮，每一屆典禮都推陳出新，而每屆典禮開始前，她都能近距離與得主們交換意見，感受到他們對藝術文化、土地的熱愛，從中獲取許多收穫。

蔡總統說，這屆國家文藝獎主題是「無盡探尋」 ，她相信在任何領域當中，擁有好奇心、保持開放可能、無止盡地探索與追尋，都是把事情做好的重要條件，感謝各位得主在專業領域的貢獻，堅持對美、對愛與土地的信念和熱情，為了讓台灣變更好，持續投注心力。她今天代表國家謝謝4位得主以卓越藝術成就、專業學養，無盡探尋的精神為台灣藝文環境帶來深刻影響和貢獻。

蔡總統說，夏曼．藍波安是知名的海洋文學作家，自稱是被海洋馴化的人，每天日常就是寫作、划船和捕飛魚，感覺滿令人羨慕的，而他的作品跨足多種文類，兼容達悟語和漢語語法 ，更開啟台灣海洋文學與世界接軌的寬闊視野。小咪則是台灣歌仔戲國寶級表演藝術家，演什麼像什麼，百變精靈稱號實至名歸，她聽說小咪最掛心傳承歌仔戲文化，一直動、一直演戲、教學，就不覺得老，也沒有時間變老，精神令人敬佩。

蔡總統說，梅丁衍是創作形式多樣的當代藝術家，對當代政治有許多批評、看法，引發不同觀點，而她相信多元社會裡，對話永遠是最好的，對話的人不是在嘗試彼此說服，而是知道不同立場的存在。梅丁衍嘗試透過作品揭露矛盾、拆解歷史、釐清情勢，對解嚴以降的台灣藝術文化與當代社會連結有諸多貢獻。

蔡總統說，紀錄片導演劉嵩大量紀錄台灣文化歷史與社會，為人低調謙和、功夫扎實，從不賣弄形式，當人們稱讚他，他總是說自己不重要 ，作品跟觀眾才重要，把創作自我降到最低，這是一門哲學，更是生命智慧。

蔡總統說，今天是她最後一次以總統身份參加贈獎典禮，其實她滿喜歡藝術文化，但過去8年考慮出門維安規格，逛書店、看展覽機會相對少，「下個月我就畢業了，正確名詞是下個月，我就卸任了」，她對著台下說，如果各位有新作品，好的展出與演出，「歡迎跟我分享，我會買票入場」，她將回歸藝文粉絲身份，支持大家持續創作、無盡探尋，一起為台灣藝文環境發展作出更多努力與貢獻。