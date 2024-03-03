新北重劃區 3年擬增278間教室

全國面臨少子化問題，但新北市許多新興重劃區，吸引年輕家庭遷入，人口增加，連帶就學需求量也上升。教育局預計3年內新、改建278間教室，預計可容納至少6千人。議員則要求要評估教育資源、妥善利用教室，另工程勿延宕。

教育局表示，淡海新市鎮新建淡海國小、北大特區增設桃子腳國中小校舍三期、林口重劃區新建南勢國中；另因應部分校舍老舊，汐止秀峰高中及板橋國中校舍改建。

其中淡海國小預期將提升淡水新市鎮教育資源，建築設計為美感與E化綠建築兼具校舍；林口南勢國中則藉新建校舍，達到在地就學目標，校園結合幼兒園、托育中心及托老中心等公設，打造都會型學校，提供師生及居民優質學習環境及公共社福空間。

另外，因應塭仔圳重劃開發，教育局遷移國泰國小，做為未來都市計畫人口移入就學基地。

教育局為擴大幼兒園需求，板橋國中內的新月非營利幼兒園原本7班，也規畫增設11班，擴大為18班規模旗艦型幼兒園，預計可招收400名幼生。

板橋浮洲區也將興建地上3層及地下1層的獨立園舍，其中包含2歲專班及至入國小前混齡班，預計招收約400名幼生。

市議員呂家愷表示，新北市重劃區人口不斷成長，國中小的教育資源需求也持續擴大，對於增、改建班級需求有一定必要，但現今少子化社會形態下，未來學生數若不再增加，甚至到了必須減班程度時，這些增改建的教室是否都能妥善被利用，教育局應做整體評估及對策。

呂家愷說，此外新北幅員遼闊，非人口集中區、甚至是偏鄉學校的學生，教育資源分配該如何保持平衡？未來他也將持續監督要求教育局，規畫新北市整體教育環境。

市議員鄭宇恩則說，以淡海國小為例，缺工缺料的原因下，工程一再延宕，導致最後學生邊上課邊施工，希望市府汲取這次經驗，未來提早規畫及動工，人口成長的區域，勿再以少子化為由，延後新建校舍。