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蔣勳談「文青時代」 像單純無雜質的夢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
蔣勳「文青時代」畫展今起至4月28日在台南文化中心演藝廳2樓展出，作品為蔣勳50多年來留在身邊、捨不得放手的文青時代畫作，今也由蔣勳分享作品的心路歷程。記者萬于甄／攝影
蔣勳「文青時代」畫展今起至4月28日在台南文化中心演藝廳2樓展出，作品為蔣勳50多年來留在身邊、捨不得放手的文青時代畫作，今也由蔣勳分享作品的心路歷程。記者萬于甄／攝影

文青時代」究竟有什麼意義？台南文化中心演藝廳即日起至4月28日邀請作家蔣勳，展出50多年來留在身邊、捨不得放手的文青時代畫作，今由蔣勳分享作品的心路歷程，此外，4月24日也將舉辦活動講座，預計活動前2周開放免費索票，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。

蔣勳以「小抄」舉例分享文青時代，他提到其實都已經會背的答案，為何還要做小抄，因為這就好像是一種挑戰制度的快樂，是在文青時代「叛逆」的快樂；「文青時代」是所有人的文青時代，像單純無雜質的夢，是一個非常美好的時代。

蔣勳說，從我喜愛的作家到開始從鏡子裡凝視自己、畫自畫像，或者後來在大學教書，畫的年輕學生的肖像，都延續著對「文青時代」的迷戀，像一個有百年歷史的書局，有百年來的，曾經來來去去多少「文青」在這裡尋找他們的夢。

蔣勳表示，這些「文青時代」的創作，也許有比「作品」對一個人更深刻的生命意義，每一個人成長的路上，都有一個文青時代的足跡腳印，因此希望大家在欣賞畫作時，可以回首自己的文青時代點滴，相信與畫作對答的過程中，會是一趟深層的心靈之旅。

南市府文化局長謝仕淵也說，今年是台南400，對台南這座城市的記憶，宛若對文青時代的回憶，蔣勳老師能來台南分享他文青時代的創作，這些作品真的非常珍貴，感謝蔣勳及和通文化藝術基金會籌辦這場畫展及講座，給台南400一場精采的文學饗宴。

文青 蔣勳

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