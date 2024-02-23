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竹縣首間高爾夫球模擬教室今啟用 新豐國中生免費練揮桿

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
學校團隊為活化校園空間，爭取建制高爾夫球教室，規畫揮桿、推桿練習區與球場模擬區，透過電腦模擬模擬器進行揮桿體驗以及修正揮桿動。圖／竹縣府提供
學校團隊為活化校園空間，爭取建制高爾夫球教室，規畫揮桿、推桿練習區與球場模擬區，透過電腦模擬模擬器進行揮桿體驗以及修正揮桿動。圖／竹縣府提供

新竹縣第一間配備高爾夫球模擬器的「高爾夫球教室」於新豐國中落成啟用，新豐國中近年各項表現優異，學校團隊為活化校園空間，爭取建制高爾夫球教室，規畫揮桿、推桿練習區與球場模擬區，透過電腦模擬模擬器進行揮桿體驗以及修正揮桿動，盼與新豐高爾夫球場共同培育新竹縣高爾夫球選手。

新竹縣政府教育局長楊郡慈、新豐鄉長徐煒傑、高爾夫球國家級教練曾秀鳳教授等出席剪綵啟用典禮，期盼高爾夫球教室的啟用，能將高爾夫球運動向下扎根，培育未來高爾夫球選手。

楊郡慈表示，新豐國中各項表現都相當優異，體育班自由車隊更於去年全國中等學校運動會，勇奪全縣第一面金牌；而學校團隊活化校園空間，爭取了各界經費建置了全縣第一間配備高爾夫球模擬器的高爾夫球教室，讓學生從高爾夫球的基本知識及揮桿動作開始學習。

新豐高爾夫球場總經理陳榮興表示，新豐球場成立多年，許多職業選手如黃玉珍、魏筠潔、詹世昌、林文堂都畢業於新豐國中，去年年度獎金王曾豐棟，同為新豐國中畢業生，球場將提供學校學生免費練球的機會，與新豐國中緊密合作，繼續為培育選手而努力。

新豐鄉長徐煒傑說，鄉公所每年均補助學校10萬元社團經費，看到學校能夠善用經費成立高爾夫球社團及高爾夫球教室，培育學生多元運動才能感到非常開心，也會繼續支持學校各項經費需求。

高爾夫球國家教練曾秀鳳指出，她畢業於新豐國中，很高興母校成立了配備模擬器的高爾夫球教室，未來母校有需要幫助的地方，她全力協助。

新竹縣第一間配備高爾夫球模擬器的「高爾夫球教室」於新豐國中落成啟用。圖／竹縣府提供
新竹縣第一間配備高爾夫球模擬器的「高爾夫球教室」於新豐國中落成啟用。圖／竹縣府提供

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