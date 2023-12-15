睽違18年畢業宿營重返校園 南大附小小六生化身總鋪師

台南大學附設實驗國小歷年舉辦六年級學生畢業宿營活動，今年近180名學生在校園露營，離上次在學校辦已18年前，六年級生更化身總鋪師，昨下午起開始準備洗菜、切料到烹飪，團隊打造6菜、1湯菜色，師生感動說「是難忘的畢業派對」。

前幾年宿營辦在戶外農場，南大附小表示，六年級學年老師認為校園宿營可以讓學生加深對學校的感情，也互相聯絡師生、同儕間交流，因此睽違18年全校同仁總動員，從事前學務處籌畫，到最後所有行政同仁、全校老師支援活動，是非常難得的附小團隊精神。

校方表示，六年級生還精心準備1場謝師餐會，學生製作感恩卡片邀請全校各老師，且今年暑假起，家長的協助下著手勤練烹飪技巧；昨天下午4點起就開始準備材料，照著食譜的步驟，開始分工合作，同學們化身專業小總鋪師，從洗菜、切菜、烹煮開始，到最後的擺盤，完成6菜、1湯料理，展現出各種烹飪絕活，更表達謝師之恩。