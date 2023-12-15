睽違18年畢業宿營重返校園 南大附小小六生化身總鋪師
台南大學附設實驗國小歷年舉辦六年級學生畢業宿營活動，今年近180名學生在校園露營，離上次在學校辦已18年前，六年級生更化身總鋪師，昨下午起開始準備洗菜、切料到烹飪，團隊打造6菜、1湯菜色，師生感動說「是難忘的畢業派對」。
前幾年宿營辦在戶外農場，南大附小表示，六年級學年老師認為校園宿營可以讓學生加深對學校的感情，也互相聯絡師生、同儕間交流，因此睽違18年全校同仁總動員，從事前學務處籌畫，到最後所有行政同仁、全校老師支援活動，是非常難得的附小團隊精神。
校方表示，六年級生還精心準備1場謝師餐會，學生製作感恩卡片邀請全校各老師，且今年暑假起，家長的協助下著手勤練烹飪技巧；昨天下午4點起就開始準備材料，照著食譜的步驟，開始分工合作，同學們化身專業小總鋪師，從洗菜、切菜、烹煮開始，到最後的擺盤，完成6菜、1湯料理，展現出各種烹飪絕活，更表達謝師之恩。
師生紛紛說，今年是1場感動人心的畢業派對，也刻畫畢業生在小學的一個美好瞬間，留下難忘的回憶。1名六年級學生指出，大家在餐桌上與老師們歡笑談天，感受著食物的香氣，分享6年來點點滴滴，「這是我們小學時光最美好的一」，謝謝學校讓他們有機會親自下廚，表達對老師的感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言