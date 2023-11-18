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頭份國中招生滿額 將優先考量建國國中打造雙指標學校

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份國中遷校市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，且周邊近年來每年入學新生都爆滿。聯合報資料照片
苗栗縣頭份國中遷校市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，且周邊近年來每年入學新生都爆滿。聯合報資料照片

苗栗縣頭份國中遷校至市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，近年來每年入學新生都爆滿，有2至3班必須安排轉至他校就讀，頭份國中招生年年爆滿，明年又逢龍年出生孩子入學，但校區及校舍空間有限，引起縣議員曾玟學關心，在議會詢問校旁「文高二」預定地的解編方案是否可行；縣府教育處強調，國教署建議縣府優先運用建國國中的教育資源，且頭份、建國兩校學區建案多，希望能打造成為頭份地區2所指標國中。

教育處表示，頭份國中獲中央補助增建專科教室大樓有20間教室，預計明年9月完工，「文高二」公設預定地約有4公頃，將頭份國中運動場移至文高二以擴大校區的方案，因解編案仍在內政部審議，實現時程冗長，緩不濟急；目前頭份國中每年約有2至3班新生數必須轉至鄰近學校，其中以建國國中為主，但112學年建國學生容納也漸接近臨界點，縣府已委託清大針對竹南、頭份地區人口及入學新生數進行調查，盤點學區入學招生，預計明年1月完成報告。

教育處表示，國教署長彭富源最近針對頭份竹南地區國中招生等問題到苗栗研議，建議充分運用建國國中的資源，優先吸納額滿學生，且兩校距離近；建國國中過去也是招生熱門學校，近幾年升學表現也不斷提升，縣府將致力打造頭份、建國國中成為頭份地區2所「指標學校」，並盤點頭份、竹南地區學校量體及招生數，作為評估增班的考量及規畫。

苗栗縣頭份國中遷校市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，且周邊近年來每年入學新生都爆滿。聯合報資料照片
苗栗縣頭份國中遷校市區中央路後，因地理位置條件佳，且升學有表現，且周邊近年來每年入學新生都爆滿。聯合報資料照片

教室 國教署 苗栗縣 曾玟學

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