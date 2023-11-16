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獨／助高中生對抗罕見惡瘤 網友愛心募款湧入超感動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大附中生罹惡性罕見腫瘤，數百愛心瞬湧暫停募款。圖／海大附中提供
海大附中生罹惡性罕見腫瘤，數百愛心瞬湧暫停募款。圖／海大附中提供

國立海大附中二年級林姓學生，因罹患重大惡性罕見腫瘤需要化學治療及投放標靶藥物，學校家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希望」幫生命勇士林同學抗癌基金募款。學校表示，本報11日報導後，各界慷慨解囊，已收到數百筆關懷醫療善款。因一時湧入多筆，15日晚間8時先暫停募款，以便整理帳目、寄送收據及生命教育書籍。

市長謝國樑今天表示，很感謝學校家長會及周大觀文教基金會與社會各界籌募醫療基金。由於在議會期間，他們將在下周一前往海大附中探望林同學，市府目前也協助籌措募款經費約15萬元，並提供獎助學金，希望能夠透過社會福利機制與各界的關懷幫助他恢復健康，重回正常校園生活。

校長洪進源指出，惡性腫瘤治療需要大筆金錢支出，林同學來自單親家庭，然而龐大的醫療費用令原本就已拮据的家庭經濟，更是雪上加霜，對林母來說更是巨大的負擔，她唯一收入來自安養機構微薄工資，學校盼助林家度過難關，學校及家長會希望用實際行動支持一個勇敢與厄運搏鬥的年輕生命。

本報11日報導後引發回響，「基隆人大小事」臉書社群及社團版主也大力幫忙分享，很多網友響應伸援手。趙姓男子說，他和友人默默捐款，盼林同學抗癌順利。

海大附中表示，在各界的慷慨解囊、救人危難的善舉下，已收到數百筆關懷林同學的醫療善款，甚至許多民眾還親自寫卡片為孩子加油打氣，學校工作人員定會轉達各界的心意給孩子，感謝大家伸出援手，給孩子加把力，「抗癌的路上因您的庇護，孩子並不孤單。」

海大附中秘書鄭穎鴻表示，經本報報導後引起回響，一時有多筆湧入，15日晚間8時起，暫停募款行動，以便工作人員整理帳目、寄送收據及生命教育書籍。捐款明細今日起，陸續公布在本校家長會網頁最新消息欄中。因工作人力有限，煩請各界耐心等待。等第一波處理完程序後，未來視學生需求，再進行後續募款行動。

林同學沒有休學，他不想被病魔打倒，希望能繼續完成學校的課程。因在醫生的同意下，一邊接受治療，一邊到校上課，他要更努力在課業上，完成他的夢想。

市長謝國樑表示，將在下周一前往海大附中探望林同學，市府目前也協助籌措募款經費約15萬元，並提供獎助學金。記者游明煌／攝影
市長謝國樑表示，將在下周一前往海大附中探望林同學，市府目前也協助籌措募款經費約15萬元，並提供獎助學金。記者游明煌／攝影
海大附中生罹惡性罕見腫瘤，數百愛心瞬湧暫停募款。圖／海大附中提供
海大附中生罹惡性罕見腫瘤，數百愛心瞬湧暫停募款。圖／海大附中提供
海大附中生罹惡性罕見腫瘤，數百愛心瞬湧暫停募款。圖／海大附中提供
海大附中生罹惡性罕見腫瘤，數百愛心瞬湧暫停募款。圖／海大附中提供

募款 海大

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