小三孩考卷被老師圈起來喊「誇張」 母見答案吐血：我也覺得
小孩天真、無厘頭的舉動，總是讓大人又好氣又好笑。一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，原來是小孩的考卷上被老師用紅筆圈起來，寫著大大「誇張」兩字，仔細一看，才發現其中怪異之處。
「嗯…我也覺得誇張」，原PO曬出小孩小學三年級的國文考卷，只見在填寫4選1的選擇題時，孩子似乎沒有完整查看題目及選項，最後答出一個完全不在4個選項內的「選項5」，老師除了用紅筆畫了個叉，更寫下「誇張」兩字評語。
貼文一出，釣出不少家長留言，「跟我女兒一樣，上次國小考試選項只有到3，她大姐給我選4」、「以前我們班還有人選擇題1234，結果他答成是非題OX」、「我終於找到比我小孩還誇張的了，妳贏了」、「沒事沒事...昨天我檢查女兒的評量，她居然寫到6呢」、「這個有安慰到我了~比我兒子還誇張」、「媽媽已吐血」。
也有人開玩笑讚小孩聰明，「孩子當時肯定是因為看到35，又看到30，於是35-30=5沒毛病」、「也許題目出錯，四個選項都不對，聰明的他只好選5了」、「是老師不對，人生不是只有4種選項，應該請學生寫出他認為的第5個選項，不然小孩永遠沒有思考能力」、「4不吉利所以跳過寫5，所以答案是4」、「閉眼睛猜的人才」。
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