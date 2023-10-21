大伯孩考第五名奶奶送iPhone 15 她怨：女兒第二名卻沒人稱讚
大人偏心容易造成小孩心裡不快樂，一名人母抱怨，她的女兒國中段考得到第二名，但是婆婆一句話都沒有稱讚，反觀大伯小孩只是全班第五名，婆婆竟送他一台iPhone 15，害女兒悶悶不樂。網友建議，直接請女兒問婆婆原因，否則小孩會一直糾結下去。
一名網友在匿名公社發文表示，國中段考結束，大伯小孩全班第五名，婆婆當著全家的面送給他一台iPhone 15，表示鼓勵，然而她的女兒考了第二名卻連一句稱讚的話都沒有得到。該網友說，雖然不需要iPhone 15，但女兒也想被爺爺奶奶公平對待。
其他網友則留言「如果妳女兒在意，可以直接跟婆婆講啊，問她為何不公平？（問是看名次或男女）看她怎麼解釋。如果她重男輕女，妳可先買個禮物，請她以長輩名義送妳女兒。這種事第一次沒講開，還會有後續大大小小的事糾結著」、「叫你老公出個聲啊」、「要教小孩不要太在意額外的物質獎勵，覺得自己孩子表現的棒，就自己適當給予稱讚、獎勵就好」。
還有人留言「這真的別當事情看待，因為改變自己你才能快樂孩子才能健康成長」、「不要一天到晚心裡不平衡，人家想怎麼送是人家的事」、「是不是因為你很討人厭所以不送你女兒？而且人家是國中段考，你女兒是幾年級的段考？難易度有差，搞不好等你女兒同年紀後第五名也有啊」、「不要再糾纏在這些漩渦裡面了，自己的女兒對他好就好了」、「會不會大伯平常照顧婆婆的方式大於iPhone 15，或者是大伯買給婆婆還當著全家的面給」。
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