快訊

卡達斡旋有功！哈瑪斯：基於人道主義釋放2名美國人質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大伯孩考第五名奶奶送iPhone 15 她怨：女兒第二名卻沒人稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，大伯孩子考第五名得到奶奶送的iPhone 15，自己女兒第二名卻無人誇獎。 圖／聯合報系資料照片
網友抱怨，大伯孩子考第五名得到奶奶送的iPhone 15，自己女兒第二名卻無人誇獎。 圖／聯合報系資料照片

大人偏心容易造成小孩心裡不快樂，一名人母抱怨，她的女兒國中段考得到第二名，但是婆婆一句話都沒有稱讚，反觀大伯小孩只是全班第五名，婆婆竟送他一台iPhone 15，害女兒悶悶不樂。網友建議，直接請女兒問婆婆原因，否則小孩會一直糾結下去。

一名網友在匿名公社發文表示，國中段考結束，大伯小孩全班第五名，婆婆當著全家的面送給他一台iPhone 15，表示鼓勵，然而她的女兒考了第二名卻連一句稱讚的話都沒有得到。該網友說，雖然不需要iPhone 15，但女兒也想被爺爺奶奶公平對待。

其他網友則留言「如果妳女兒在意，可以直接跟婆婆講啊，問她為何不公平？（問是看名次或男女）看她怎麼解釋。如果她重男輕女，妳可先買個禮物，請她以長輩名義送妳女兒。這種事第一次沒講開，還會有後續大大小小的事糾結著」、「叫你老公出個聲啊」、「要教小孩不要太在意額外的物質獎勵，覺得自己孩子表現的棒，就自己適當給予稱讚、獎勵就好」。

還有人留言「這真的別當事情看待，因為改變自己你才能快樂孩子才能健康成長」、「不要一天到晚心裡不平衡，人家想怎麼送是人家的事」、「是不是因為你很討人厭所以不送你女兒？而且人家是國中段考，你女兒是幾年級的段考？難易度有差，搞不好等你女兒同年紀後第五名也有啊」、「不要再糾纏在這些漩渦裡面了，自己的女兒對他好就好了」、「會不會大伯平常照顧婆婆的方式大於iPhone 15，或者是大伯買給婆婆還當著全家的面給」。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

iPhone 國中生

延伸閱讀

麥當勞漲價和減料兩邊賺？ 網怒批「也太誇張了吧」

媽媽沒工作想買房要家人共分擔房貸 網建議：直接拒絕

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：外地能接受不多

他驚炒泡麵破百元「新一代暴利餐點？」 網曝成本：早就不便宜

相關新聞

大伯孩考第五名奶奶送iPhone 15 她怨：女兒第二名卻沒人稱讚

大人偏心容易造成小孩心裡不快樂，一名人母抱怨，她的女兒國中段考得到第二名，但是婆婆一句話都沒有稱讚，反觀大伯小孩只是全班第五名，婆婆竟送他一台iPhone 15，害女兒悶悶不樂。網友建議，直接請女兒問婆婆原因，否則小孩會一直糾結下去。

影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次...

國小舊式課桌椅 挨批沒進步

新北市教育經費比例逐年增加，議員卻批課桌椅相關經費編列預算不足，需從其他學校載閒置課桌椅補充，淡海國小新學期才剛啟用的教...

荷蘭高中生來台交流 淡江中學學生擴展國際視野

為了拓展台灣高中生國際視野，由在歐洲台灣商會聯合會的協助，安排來自荷蘭將近有三十位的高中生與老師一起來到新北市淡江中學進行交流活動，淡江高中由雙語班2班的學生負責接待，在導師的指導下，安排許多的趣味遊戲，新北到淡水的許多不同民俗風情介紹，更讓荷蘭高中生體驗到不同國家的文化。

小一生開學逾1個月 還沒拿到英文紙本教材？竹市府揭原因

新學年度開學一個多月，民進黨市議員劉彥伶今天接獲家長陳情，反映小學一年級學生迄今還未收到英文教科書，直言「都開學多久了」...

美的饗宴！彰化藝術高中舞蹈班畢業成果展 明天登場

彰化藝術高中國中部與高中部舞蹈班，在全國各項舞蹈比賽均有優異成績，明天（21日）將在彰化演藝廳以「續」為主題，舉辦聯合成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。