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豐原國中國際柔道賽奪金銀牌 慈濟宮致贈獎勵金

中央社／ 台中9日電

台中市豐原國中柔道角力隊遠征泰國國際柔道錦標賽，與13國選手爭霸，徐建安、游傑鈞分別奪下金、銀牌，教練團今天率隊參拜慈濟宮，廟方致贈獎勵金，支持培植體育。

豐原國中柔道角力隊遠征泰國國際柔道錦標賽，台灣小將徐建安奪男子組第9級冠軍，游傑鈞獲男子組第10級亞軍，從泰國比賽回來後，豐原國中柔道角力隊接著參加總統盃全國角力錦標賽榮獲2金2銀1銅。

教練團今天上午率隊參拜慈濟宮，廟方致贈新台幣20多萬元個人獎金及隊務發展獎勵金。慈濟宮主委陳誌鋒表示，豐原慈濟媽祖社會福利慈善事業基金會長期贊助支持豐原國中柔道角力隊，選手們賽事表現優異，可喜可賀。

徐建安、游傑鈞說，賽前參拜慈濟宮媽祖，獲得精神力量並提振自信，上場比賽比較不緊張，穩紮穩打擊退選手。

教練王財文說，此次泰國賽事有14國參與，對手多是國家隊資格；徐、游是台中市重點栽培選手，出賽榮獲金、銀牌，汲取經驗，增進實力。

台中市教育局長蔣偉民前往恭賀，他感謝豐原國中培養柔道角力選手為國爭光，肯定廟方扶助運動選手是最好的投資。

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