「英雄」遇見「阿美族民」 北市中正國中管樂團多元曲目音樂響宴

臺北市立中正國中第26屆管樂團年度音樂會，由104位學生共同演出，以打擊樂與木管五重奏揭開序幕，中場時，學生們走入座位區演奏「Piece Sign我的英雄學院」主題曲，展現學生青春洋溢的一面。

管樂團全體成員在音樂會結束後，隨即打包行李趕往機場，準備參加中歐國際管樂節，將在奧地利進行多場演出。

這場音樂會是7月9日在國立臺灣藝術大學音樂廳舉行，由名指揮家鄒基華老師帶領，他挑選多元風格的作品，讓同學詮釋演繹。他說， 「魔術幻影」（Phantasmagoria）是現代作曲風格的作品，非常考驗學生演奏技巧與合奏能力。因爲即將要前往奧地利參加中歐國際管樂節，鄒指揮特別選定以台灣原住民歌曲為素材的「阿美族民幻想曲」來體現台灣在地風格，營造慶典歡樂氣氛。

這群樂團同學，入學時大多沒有管樂基礎，團員們在七、八年級兩年時間，每周六早起時練團，先在分部訓練後開始上合奏課，合計近500小時。雙簧管高維謙老師說「學習音樂，就是每天一點、不間斷的練習，一步一腳印的紮根。」從中培養學生辛苦學習克服難關的態度。

低音管陳映潔老師也提到，開始練習時每個步驟都小心翼翼，經過練習，累積演奏能力，跨躍瓶頸，征服一首又一首樂曲。國中生也有活潑的一面，豎笛賴怡叡老師說「他們是歷年來最活潑瘋狂的一組，活潑到讓來交流的同學們瞠目結舌。」

小號賴怡蒨老師表示，「兩年時間同學們學的不僅是音樂吹奏技能，還有團隊合作、紀律和耐心，一切過程都會成為未來成長路上的重要養分」。打擊陳勇成老師說，「一群人為自己喜愛的目標而努力，一起演奏出感人的音樂，這是很難得且開心的經驗，也讓我們的心更聚在一起。」

這場音樂會也有邀請學弟妹一起參與演出，而在演出尾聲，歷屆學長姐回娘家共同合奏「Broadway」等曲目，傳達中正國中管樂團屆屆相傳、生生不息的精神。