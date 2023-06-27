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高市圖啟動「原鄉書盒」服務 閱讀快遞茂林桃源那瑪夏

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
原鄉書盒共有9種主題類別，由館員精選書籍後，宅配至讀者府上，每箱書盒約有5本。圖／高市圖提供
原鄉書盒共有9種主題類別，由館員精選書籍後，宅配至讀者府上，每箱書盒約有5本。圖／高市圖提供

高雄市立圖書館增進原鄉閱讀平權，推出「原鄉書盒限定版」服務，7月1日上午11點起，原鄉居民將可於高市圖官網線上申請，每月提供30個書盒，每人當月限申請1次，限定寄送至無高市圖分館的三個原鄉地區。書盒將寄送到府，來回郵資全數以冠億建設公益善款支應，還書時可至在地就近郵局寄送歸還。

高雄市文化局長王文翠表示，高市圖青年董事觀察到原鄉需求，提案希望提供原鄉民眾免費申請書香宅配到府服務，拉近城鄉文化距離以及落實閱讀平權。此案獲得董事會肯定，「原鄉書盒限定版」7月1日正式上線，期盼能讓閱讀種子遍地開花，縮短閱讀距離。

青年董事鄭左慈與王心妍觀察，部分離圖書館較遠的民眾會因為交通因素，降低至圖書館借書或使用相關資源的意願，期望圖書館規畫提供偏鄉民眾免費申請書箱宅配到府服務，以提高偏鄉使用高市圖資源比率，弭平城鄉之借閱資源差距。

高市圖代理館長林奕成表示，高市圖擁有全國首創自家通閱車隊，串聯全館約651萬冊藏書成為一座大書庫，為了讓民眾方便借閱書籍，滿足民眾閱讀需求，至今已推出多種閱讀管道提升服務品質。高市圖特別規畫延長原鄉書盒兒童圖書借閱期，比照一般成人圖書借閱期皆為28天，不因時間壓力造成閱讀資源的浪費。

冠億建設說明，看到下一代年輕學子會去關懷原民鄉弱勢家庭的閱讀需求，非常感動。企業宗旨「打造家的幸福最大值」，剛好契合圖書館這項貼心服務，希望未來能夠更多參與閱讀平權的公益計畫。

高市圖原鄉書盒共有「原鄉特色-原民文學」、「原鄉特色-原民文化」、「原鄉特色-原民繪本」、「兒童圖書-知識科普」、「兒童圖書-奇幻文學」、「兒童圖書-生活教育」、「一般圖書-小說文學」、「一般圖書-運動養生」、「一般圖書-館員推薦」9種主題類別，由館員精選書籍後，宅配至讀者府上，每箱書盒約有5本。還書時將書盒完整送至郵局即可，每箱書盒裡面都會付「回郵託運單」。活動訊息可上高市圖官網查詢http://www.ksml.edu.tw/。

高市圖推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。圖／高市圖提供
高市圖推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。圖／高市圖提供
高市圖推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。圖／高市圖提供
高市圖推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。圖／高市圖提供
高市圖推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。圖／高市圖提供
高市圖推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。圖／高市圖提供

圖書館 偏鄉 郵局

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