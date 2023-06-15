探討「神秘之果」的抗氧化力 苗栗農工學生獲科展特優

國立苗栗農工化工科學生黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑參加今年桃竹苗區科展，他們以父祖輩早年的傳統零嘴油甘果進行研究，作品「油刃有余」油甘果抗氧化力探討，榮獲特優，將代表桃竹苗區進軍7月全國科展。

苗栗農工表示，校內各科學生這次參加桃竹區科展，榮獲1項特優、2項優等、7項佳作，成績輝煌，總得獎數與新竹女中並列第一名。

獲特優的化工科學生鍾佳樑談到作品主題，他說有次過年聽長輩在談論他們那個年代的零嘴「油甘果」，感到非常好奇；黃子倢記得小時候，每當食慾不佳或便秘時，阿公常拿綠色的果子給他吃，嘴中滿是酸澀回甘滋味，甘甜又消除不舒服感覺，覺得油甘是「神秘之果」；劉怡岑說，他們想探討油甘果、綠茶和咖啡何者抗氧化力較出色？實驗得知台灣油甘的凍乾粉具有極優抗氧化能力與總酚含量，值得推廣。

校方說，油甘果原產於印度，相傳唐朝時隨佛教傳入中國，僧侶長途跋涉時會隨身帶油甘生津止渴、提神，後來也隨客家人遷徙引進到台灣，苗栗是主要產區，在東南亞也有。3名得獎學生有2人是印尼、越南的新住民子女，隨母親回鄉探親時，對油甘也曾有過印象和記憶，更引發大家探索油甘的興趣，在化工科主任王淑璟、老師羅維真指導下，以化工專業進行探討，從溫度等實驗發現冷凍製作的油甘果粉品質佳，也優於印度油甘果粉。

另外2項優等作品，其中畜產保健科學生蔡林浚、徐文彥、蘇丞暉的「酒旱逢甘霖」利用酒糟肥料種植植物效果比較，將釀酒剩下的酒糟當肥料種植紅豆及小白菜，實驗發現將酒糟混入水中澆灌，對植物生長效果最佳；電機空調科傅威智、劉禾文與姜信瑜製作渦流管，使用加壓氣體使渦流管產生高溫及低溫端，冷端有冰箱冷藏效果，熱端可保溫飯菜、便當，且以乾淨壓縮空氣取代冷媒，消耗電量也相對較低，節能又環保。