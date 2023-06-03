快訊

大灑幣？曾長達9個月無旅客 「幽靈機場」弄到航空公司破產

揭「日本5大難吃連鎖店」挨轟 蔡阿嘎鞠躬道歉回應5大失格行徑

張宇韶被點名涉性騷回應了 「雞排妹」留言影射話藏玄機

影／中部首座電影圖書館 個人「影音艙」超享受

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影

以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，市府與民間企業斥資3323萬元，歷經1年建物耐震補強等工程，今由台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜舉行啟用典禮。盧指出，這是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。

盧秀燕表示，新北市這幾年與台中文教設施攜手合作，今天特別邀請新北市長侯友宜一起交流城市的閱讀推廣與文教建設。

她指出，沙鹿深波圖書館在1990年由味丹企業捐贈，今日重新啟用，除一般圖書館，也是電影院，典藏電影海報1627張、35釐米膠卷電影24部等，及媲美電影院等級的2K雷射放映設備，更設台中首座個人「影音艙」，讓市民享受專屬的影音服務。

侯友宜表示，沙鹿深波圖書館正式啟用互相觀摩，主要是學習台中綠美圖如何融合建築展現文教力，且新北市正在蓋第二個總圖，可從綠美圖當中學習、微調。

侯說，盧市長用心推動台中為文化城市、體育城市，有三個建設令他佩服，像是台中國際會展中心、綠美圖、台中巨蛋，希望大家攜手合作，台中好，新北才會好，期與盧市長持續並肩合作。

文化局指出，沙鹿深波圖書館1樓擴增樂齡閱讀區、兒童閱覽區、服務台及2樓電影特色館藏區，並規劃戶外閱覽區、開架閱覽區、視聽室及團體欣賞室等。

館內設有閱覽座位80席及圖書16萬冊、公用電腦7台、筆電座位6席、自助借還書機及APP手機借書等設施。

圖書館外牆再次邀請在地石雕家陳松老師，為早期創作蕃薯藤雕飾及楚浮導演的電影著作「451°F」裝飾、重新粉刷，結合館外翠綠盎然的戶外閱讀區及環繞式林蔭大窗景，讓閱讀視野更遼闊。

開館期間推出紀念書籤「拾光足跡」、電影書展、電影紀錄片講座及親子電影欣賞等系列活動，詳細資訊請上中市圖官網（ https://reurl.cc/Eo2Z7R ）查詢。

以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，今由台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜舉行啟用典禮。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，今由台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜舉行啟用典禮。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影
以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。記者林佩均／攝影

電影 圖書館

延伸閱讀

侯友宜競總主委誰來做？王金平曝「他」是最好人選：看侯如何展現最高誠意

獨／侯友宜尋求縣市首長支持 繼台中後下周到新竹拜會

民進黨連爆性醜聞 藍委：侯友宜為性平發聲會加分

影／批賴避談中華民國 侯友宜訪台中全場大喊：我愛中華民國

相關新聞

影／新豐高中校慶園遊會 特戰官兵校園展示演出很吸睛

台南新豐高中今辦校慶園遊會，陸軍飛行訓練指揮部與航空特戰指揮部趁機擺攤、上百特戰官兵展示介紹戰鬥裝備、與學生互動體驗，希...

僑泰高中畢典大玩創意 還邀神祕嘉賓獻唱

僑泰高中昨舉辦第51屆畢業典禮，先以校園拍立得、扭蛋尋寶、最後一盃美式躲避球、告白牆等活動暖場，畢業巡禮時，師生共拋「勝...

睽違3年終於「實體畢典」 長榮大學「洗腳禮」傳統再現

長榮大學今天畢業典禮，因疫情爆發實體畢典停辦3年，校方表示，為了此次久違的創校30周年實體畢典，全校師長及學弟妹「全力動...

開南大學畢業典禮 張善政分享宏碁頂尖雲端、貴人經驗

桃園市長張善政今天上午參加開南大學畢業典禮，恭喜畢業生從優異的大學畢業，也期許畢業生珍惜與同學、師長的情誼，他們都是人生...

影／中部首座電影圖書館 個人「影音艙」超享受

以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，市府與民間企業斥資3323萬元，歷經1年建物耐震補強等工程，今由台中市長盧秀燕、...

遲到76年的畢業證書 雄中頒給已故自衛隊校友翁昭福

已故雄中自衛隊成員、前高雄縣議員翁昭福因遭逢228事件中斷學業，雄中校長莊福泰在今年畢業典禮上頒發榮譽畢業證書，由他的女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦