影／中部首座電影圖書館 個人「影音艙」超享受

以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，市府與民間企業斥資3323萬元，歷經1年建物耐震補強等工程，今由台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜舉行啟用典禮。盧指出，這是中部首座電影圖書館，館內還有個人「影音艙」，讓閱讀與電影賞析不受影響，高品質享受。

盧秀燕表示，新北市這幾年與台中文教設施攜手合作，今天特別邀請新北市長侯友宜一起交流城市的閱讀推廣與文教建設。

她指出，沙鹿深波圖書館在1990年由味丹企業捐贈，今日重新啟用，除一般圖書館，也是電影院，典藏電影海報1627張、35釐米膠卷電影24部等，及媲美電影院等級的2K雷射放映設備，更設台中首座個人「影音艙」，讓市民享受專屬的影音服務。

侯友宜表示，沙鹿深波圖書館正式啟用互相觀摩，主要是學習台中綠美圖如何融合建築展現文教力，且新北市正在蓋第二個總圖，可從綠美圖當中學習、微調。

侯說，盧市長用心推動台中為文化城市、體育城市，有三個建設令他佩服，像是台中國際會展中心、綠美圖、台中巨蛋，希望大家攜手合作，台中好，新北才會好，期與盧市長持續並肩合作。

文化局指出，沙鹿深波圖書館1樓擴增樂齡閱讀區、兒童閱覽區、服務台及2樓電影特色館藏區，並規劃戶外閱覽區、開架閱覽區、視聽室及團體欣賞室等。

館內設有閱覽座位80席及圖書16萬冊、公用電腦7台、筆電座位6席、自助借還書機及APP手機借書等設施。

圖書館外牆再次邀請在地石雕家陳松老師，為早期創作蕃薯藤雕飾及楚浮導演的電影著作「451°F」裝飾、重新粉刷，結合館外翠綠盎然的戶外閱讀區及環繞式林蔭大窗景，讓閱讀視野更遼闊。