澎湖國際教育大步走 澎湖2校與帛琉簽MOU
澎湖國際教育大步走，馬公國中及龍門國小2校與帛琉共和國柯羅（Koror）小學簽訂國際姊妹校合作備忘錄（MOU），未來雙方將不定期互訪，增進國際教育交流。
澎湖縣政府教育處表示，馬公國中、龍門國小與帛琉共和國柯羅(Koror)小學24日透過線上簽訂國際姊妹校合作備忘錄（MOU），包括我國駐帛琉大使黎倩儀、澎湖教育處長蘇啟昌、成功大學教授郭旭展等人見證這項國際交流成果。
簽約儀式由柯羅小學校長Mayleen、馬公國中校長黃銘廣，以及龍門國小校長鄭文健代表，象徵3校國際教育寫下新的里程碑。黎倩儀大使現場觀禮，盛讚3校推動國際教育用心，更對澎湖學子的雙語學習成果與才藝大加讚賞。
教育處新聞稿表示，這次3校合作備忘錄簽署，感謝國際合作發展基金會派駐帛琉的華語教師陳冬雪居中協助、聯繫。蘇啟昌鼓勵馬公國中與龍門國小未來持續深耕國際教育，並強化與柯羅小學互動交流；同時邀請柯羅小學校師生參訪、領略澎湖自然人文之美。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言