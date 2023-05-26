澎湖國際教育大步走 澎湖2校與帛琉簽MOU

澎湖國際教育大步走，馬公國中及龍門國小2校與帛琉共和國柯羅（Koror）小學簽訂國際姊妹校合作備忘錄（MOU），未來雙方將不定期互訪，增進國際教育交流。

澎湖縣政府教育處表示，馬公國中、龍門國小與帛琉共和國柯羅(Koror)小學24日透過線上簽訂國際姊妹校合作備忘錄（MOU），包括我國駐帛琉大使黎倩儀、澎湖教育處長蘇啟昌、成功大學教授郭旭展等人見證這項國際交流成果。

簽約儀式由柯羅小學校長Mayleen、馬公國中校長黃銘廣，以及龍門國小校長鄭文健代表，象徵3校國際教育寫下新的里程碑。黎倩儀大使現場觀禮，盛讚3校推動國際教育用心，更對澎湖學子的雙語學習成果與才藝大加讚賞。

教育處新聞稿表示，這次3校合作備忘錄簽署，感謝國際合作發展基金會派駐帛琉的華語教師陳冬雪居中協助、聯繫。蘇啟昌鼓勵馬公國中與龍門國小未來持續深耕國際教育，並強化與柯羅小學互動交流；同時邀請柯羅小學校師生參訪、領略澎湖自然人文之美。