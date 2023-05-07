快訊

偏鄉績優私校遭「一刀切」列專輔惹議 教育界提解方

獨／恐要仲裁？防疫險攤賠「國際再保」全喊停 要台產險業者提8大文件

「死神」現身英王加冕儀式？ 西敏寺曝黑袍人真實身分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匿名粉專出現「納粹」符號緊急下架 建中班聯會3聲明表態

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
臉書「新黑特建中」雖自3月27日起無新貼文，但從昨晚開始也出現「納粹」符號貼文，截至今天下午3點，版上可見4篇「納粹」符號貼文。圖／擷取自臉書
臉書「新黑特建中」雖自3月27日起無新貼文，但從昨晚開始也出現「納粹」符號貼文，截至今天下午3點，版上可見4篇「納粹」符號貼文。圖／擷取自臉書

近日台中一中、彰化高中、建國中學匿名版臉書粉專，遭人以符號拼湊成「納粹」，疑似審查文章機制失靈全數刊出，引發網友撻伐。三校校方皆緊急處理，目前貼文皆下架，建中匿名粉專直接消失。建中班聯會也發布三點聲明，提醒同學及社會大眾，任何有關言論、符號皆可能導致嚴重後果，請務必保有一定敏感度，並確實拿捏分寸。除了檢討「黑特版」投稿者及編輯人員，也應審視社會風氣，才能有效杜絕仇恨言論。

建中班聯會表示，二次大戰期間，納粹黨以「種族淨化」態度，迫害猶太、荷蘭、俄羅斯等族群，超過1500萬人受害，是近代嚴重的歷史悲劇：近年，我國亦曾有高中，因校方未阻止學生，於校慶活動中以戲謔態度將具「納粹」意涵之道具、手勢作為繞場題材，後遭德國、以色列駐台代表處雙雙譴責，總統府更因此成立專案小組調查事件始末，顯見此議題具高度敏感性，合先敘明。

建中班聯會認為，言論自由不應無限擴張，建中班聯會嚴正譴責任何，蓄意挑起種族仇恨及歷史傷痛的行為，並呼籲前揭之粉絲專頁立即刪除相關文章、並具體檢討後續審文標準。另外，該非屬官方經營，基於匿名性質，亦無法確認編輯人員是否為建中學生，請社會大眾就事論事，勿將仇恨言論、符號直接與建中學生不當、過度連結。

建中班聯會指出，面對歷史傷痕、種族仇恨等議題，建中班聯會提醒同學及社會大眾，任何有關言論、符號皆可能導致嚴重後果，請務必保有一定敏感度，並確實拿捏分寸：脫口而出的「地獄哏」，是否已超出了「玩笑」界線，必須再三斟酌。

建中班聯會提醒，類似事件頻傳，除了檢討「黑特版」投稿者及編輯人員，建中班聯會認為，重新審視整體社會風氣，才能有效杜絕仇恨言論一再撕裂族群間情感。

建中 納粹 言論自由

延伸閱讀

建中匿名粉專也出事！4篇「納粹符號」貼文還在 校方不忍怒提告

中一中匿名粉專發布仇恨文 版主致歉、6聲明坦承疏失

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

中一中再惹議！匿名版驚見「納粹」符號 校方深夜止火

相關新聞

匿名粉專出現「納粹」符號緊急下架 建中班聯會3聲明表態

近日台中一中、彰化高中、建國中學匿名版臉書粉專，遭人以符號拼湊成「納粹」，疑似審查文章機制失靈全數刊出，引發網友撻伐。三...

國中會考將登場 畢業後念哪？新竹家長憂在地高中不足

新竹縣竹北市人口激增多年來面臨就學壓力，新竹縣府新建勝利國中和嘉豐國小紓解，今年也將發包施工文中二和文小三新建校舍工程，...

建中匿名粉專也出事！4篇「納粹符號」貼文還在 校方不忍怒提告

繼台中一中臉書粉專「靠北中一中十點零」有匿名貼文以符號拼湊成「納粹」惹議，台北建國中學昨晚疑似也淪陷，同樣出現以符號拼湊...

中一中匿名粉專發布仇恨文 版主致歉、6聲明坦承疏失

台中一中園遊會事件爭議未平，昨晚再有人於臉書「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」，疑似審查文章機制失靈，再度引發網...

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

台中一中園遊會事件爭議未平，昨晚再有人於臉書「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」，疑似審查文章機制失靈，再度引發網...

中一中再惹議！匿名版驚見「納粹」符號 校方深夜止火

台中一中有班級園遊會海報設計主題訂為「烯環鈉」，因諧音與「死番仔」相似，引發原住民歧視爭議。未料今晚再有人於臉書「靠北中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦