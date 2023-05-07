匿名粉專出現「納粹」符號緊急下架 建中班聯會3聲明表態

近日台中一中、彰化高中、建國中學匿名版臉書粉專，遭人以符號拼湊成「納粹」，疑似審查文章機制失靈全數刊出，引發網友撻伐。三校校方皆緊急處理，目前貼文皆下架，建中匿名粉專直接消失。建中班聯會也發布三點聲明，提醒同學及社會大眾，任何有關言論、符號皆可能導致嚴重後果，請務必保有一定敏感度，並確實拿捏分寸。除了檢討「黑特版」投稿者及編輯人員，也應審視社會風氣，才能有效杜絕仇恨言論。

建中班聯會表示，二次大戰期間，納粹黨以「種族淨化」態度，迫害猶太、荷蘭、俄羅斯等族群，超過1500萬人受害，是近代嚴重的歷史悲劇：近年，我國亦曾有高中，因校方未阻止學生，於校慶活動中以戲謔態度將具「納粹」意涵之道具、手勢作為繞場題材，後遭德國、以色列駐台代表處雙雙譴責，總統府更因此成立專案小組調查事件始末，顯見此議題具高度敏感性，合先敘明。

建中班聯會認為，言論自由不應無限擴張，建中班聯會嚴正譴責任何，蓄意挑起種族仇恨及歷史傷痛的行為，並呼籲前揭之粉絲專頁立即刪除相關文章、並具體檢討後續審文標準。另外，該非屬官方經營，基於匿名性質，亦無法確認編輯人員是否為建中學生，請社會大眾就事論事，勿將仇恨言論、符號直接與建中學生不當、過度連結。

建中班聯會指出，面對歷史傷痕、種族仇恨等議題，建中班聯會提醒同學及社會大眾，任何有關言論、符號皆可能導致嚴重後果，請務必保有一定敏感度，並確實拿捏分寸：脫口而出的「地獄哏」，是否已超出了「玩笑」界線，必須再三斟酌。

建中班聯會提醒，類似事件頻傳，除了檢討「黑特版」投稿者及編輯人員，建中班聯會認為，重新審視整體社會風氣，才能有效杜絕仇恨言論一再撕裂族群間情感。