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小三生課本揭巷「弄」正確讀音 網傻眼：原來阿嬤發音是對的

聯合新聞網／ 綜合報導
有爸爸分享就讀小學三年級兒子的國文課本例句內容。圖截自小一聯盟
有爸爸分享就讀小學三年級兒子的國文課本例句內容。圖截自小一聯盟

巷「弄」的讀音怎麼唸？有一名爸爸發文分享兒子國文課本裡，以「弄」一詞為延伸的例句，並表示自己「唸了大半輩子，原來都唸錯了」。文章一出即引發討論，許多人驚訝原來巷「弄」不讀作「ㄋㄨㄥˋ」，有家長更表示「我前2天也剛被我家小三生翻課本指著糾正過」。

有爸爸在臉書社團《小一聯盟》發文，分享就讀小學三年級兒子的國文課本例句內容，課本介紹「弄」一詞有兩種讀音，分別是「ㄋㄨㄥˋ」跟「ㄌㄨㄥˋ」，並根據讀音造句。

讓原PO意外的是，例句中「我們住的巷弄（ㄌㄨㄥ、）雖然狹小不便，但大家把環境弄（ㄋㄨㄥˋ）得十分乾淨」，其中「巷弄」一詞的「弄」讀作「ㄌㄨㄥ、」，讓他大嘆，「唸了大半輩子，原來都唸錯了」、「小三國語好難啊」、「我去考試一定不及格」。

文章一出，引來許多家長討論，「天啊，真的不是課本的錯誤嗎？」、「現在才知道+1」、「我昨天還以為女兒寫錯，結果對了答案才知道是自己孤陋寡聞了」、「前幾天孩子發國語複習卷回來，陪訂正一直被孩子糾正，才知道『弄』要唸ㄌㄨㄥˋ」、「原來阿嬤的發音是對的（閩南台灣國語）」、「不是ㄋㄨㄥˋ嗎？發生啥事？」。

有些人則指出讀音一直以來都是「ㄌㄨㄥ、」、「這個音一直都沒改，是大家習慣常唸錯而已」、「這個讀音在二十多年前就這樣了！」、「以前就是這樣唸，這讀音沒變。這個字沒有改，一直都是巷弄ㄌㄨㄥˋ，讀ㄋㄨㄥˋ只是似是而非」。

另有專業網友點出原因，「巷『弄』的音從來沒變過（國中國文教科書編輯路過），『弄』用在地址時，確實是唸ㄌㄨㄥ、」、「因為不同讀音意思會不同，巷弄的『弄』，ㄌㄨㄥˋ才是正音，弄ㄌㄨㄥˋ是指巷子的意思，弄ㄋㄨㄥˋ大多是帶動詞的意思，弄丟／弄到／戲弄／弄笛／玩弄」。

根據《教育部重編國語辭典修訂本》網站，「巷弄」讀作「ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄥˋ」，用於泛稱窄小的街道。

教育部 小學 兒子

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