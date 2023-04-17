快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／羅東高中校長受訪 帥弟背後跳「開花舞」20秒逗趣片爆紅

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭羅東高中校長曾璧光受媒體採訪路跑活動時，背後突然出現學生跳開花舞搶鏡。 圖擷自Youtube
宜蘭羅東高中校長曾璧光受媒體採訪路跑活動時，背後突然出現學生跳開花舞搶鏡。 圖擷自Youtube

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo日前推出個人首張專輯，其中新歌《FLOWER》MV中手部開合旋轉的「開花舞」，引發模仿熱潮。近日就有眼尖網友發現，宜蘭羅東高中校長接受在地媒體採訪時，背後有一名學生大跳開花舞搶鏡，超逗趣畫面引發討論，許多人紛紛回應，「幫jisoo宣傳，太強了啦」、「弟弟會紅」。

Jisoo日前推出新歌《FLOWER》，MV中一個舞蹈橋段是手臂對外伸展，同時手部也開合旋轉，並搭配節拍扭腰擺臀，被網友稱為「開花舞」，引發不少人爭相模仿。有人也發現這歌曲和台灣藝人王彩樺的歌曲《保庇》，在舞步上都能對上節拍，忍不住驚呼「彩樺姐那時候的編舞就這麼流行了？我活在一個流行的年代，真的不要給我太像」。

近日有網友發現，宜蘭羅東高中校長曾璧光接受在地媒體《宜蘭新聞》採訪時，背後默默出現兩名學生大跳「開花舞」，其中一名男學生的舞蹈身段超柔軟，拍子還能完全能對上Jisoo MV，讓人完全忘記校長被採訪的路跑活動內容。

影片曝光後，瞬間在網路爆紅，許多網友笑翻紛紛留言，「不忘幫Jisoo宣傳，超好笑」、「弟弟可愛」、「學生好搶鏡頭」、「完全不知道剛剛校長到底說了啥」、「至今校長仍不知有學生在後面跳舞」。

▼ 男學生舞蹈一刀未剪版

▼ 路跑新聞完整版

宜蘭 羅東 南韓 BLACKPINK

相關新聞

影／羅東高中校長受訪 帥弟背後跳「開花舞」20秒逗趣片爆紅

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo日前推出個人首張專輯，其中新歌《FLOWER》MV中手部開合旋轉的「開花舞」，引發模仿熱潮。近日就有眼尖網友發現，宜蘭羅東高中校長接受在地媒體採訪時，背後有一名學生大跳開花舞搶鏡，超逗趣畫面引發討論...

敦化國小合唱團「被登春晚」遭指淪統戰工具 監委申請調查

台北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」。監察委員賴振昌今晚說，已申請自...

廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦...

雲林僑真國小廁所藏亮點 陳建仁不忘宣導公共衛生

行政院長陳建仁今天上午至雲林虎尾主持東仁安居社會住宅動土典禮後，隨赴斗南僑真國小視察廁所及操場改善，他說，有多項政策都是...

苗栗推動中小學數位學習 今年暑假再辦4場酷課雲研習

苗栗縣政府112年度推動中小學數位學習精進方案，著重教師的數位教學知能，特別引進「酷課雲」線上學習平台，日前開辦2場次研...

和平高中建新大樓115年完工 蔣萬安：我孩子可能用到

台北市立和平高級中學既有校舍部分已達50年，校舍老舊、缺乏室內集會表演場所及學生活動空間不足等，對校務發展及教學活動影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦