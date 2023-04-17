聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／羅東高中校長受訪 帥弟背後跳「開花舞」20秒逗趣片爆紅
南韓天團BLACKPINK成員Jisoo日前推出個人首張專輯，其中新歌《FLOWER》MV中手部開合旋轉的「開花舞」，引發模仿熱潮。近日就有眼尖網友發現，宜蘭羅東高中校長接受在地媒體採訪時，背後有一名學生大跳開花舞搶鏡，超逗趣畫面引發討論，許多人紛紛回應，「幫jisoo宣傳，太強了啦」、「弟弟會紅」。
Jisoo日前推出新歌《FLOWER》，MV中一個舞蹈橋段是手臂對外伸展，同時手部也開合旋轉，並搭配節拍扭腰擺臀，被網友稱為「開花舞」，引發不少人爭相模仿。有人也發現這歌曲和台灣藝人王彩樺的歌曲《保庇》，在舞步上都能對上節拍，忍不住驚呼「彩樺姐那時候的編舞就這麼流行了？我活在一個流行的年代，真的不要給我太像」。
近日有網友發現，宜蘭羅東高中校長曾璧光接受在地媒體《宜蘭新聞》採訪時，背後默默出現兩名學生大跳「開花舞」，其中一名男學生的舞蹈身段超柔軟，拍子還能完全能對上Jisoo MV，讓人完全忘記校長被採訪的路跑活動內容。
影片曝光後，瞬間在網路爆紅，許多網友笑翻紛紛留言，「不忘幫Jisoo宣傳，超好笑」、「弟弟可愛」、「學生好搶鏡頭」、「完全不知道剛剛校長到底說了啥」、「至今校長仍不知有學生在後面跳舞」。
▼ 男學生舞蹈一刀未剪版
▼ 路跑新聞完整版
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言