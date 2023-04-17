影／羅東高中校長受訪 帥弟背後跳「開花舞」20秒逗趣片爆紅

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo日前推出個人首張專輯，其中新歌《FLOWER》MV中手部開合旋轉的「開花舞」，引發模仿熱潮。近日就有眼尖網友發現，宜蘭羅東高中校長接受在地媒體採訪時，背後有一名學生大跳開花舞搶鏡，超逗趣畫面引發討論，許多人紛紛回應，「幫jisoo宣傳，太強了啦」、「弟弟會紅」。

Jisoo日前推出新歌《FLOWER》，MV中一個舞蹈橋段是手臂對外伸展，同時手部也開合旋轉，並搭配節拍扭腰擺臀，被網友稱為「開花舞」，引發不少人爭相模仿。有人也發現這歌曲和台灣藝人王彩樺的歌曲《保庇》，在舞步上都能對上節拍，忍不住驚呼「彩樺姐那時候的編舞就這麼流行了？我活在一個流行的年代，真的不要給我太像」。

近日有網友發現，宜蘭羅東高中校長曾璧光接受在地媒體《宜蘭新聞》採訪時，背後默默出現兩名學生大跳「開花舞」，其中一名男學生的舞蹈身段超柔軟，拍子還能完全能對上Jisoo MV，讓人完全忘記校長被採訪的路跑活動內容。

影片曝光後，瞬間在網路爆紅，許多網友笑翻紛紛留言，「不忘幫Jisoo宣傳，超好笑」、「弟弟可愛」、「學生好搶鏡頭」、「完全不知道剛剛校長到底說了啥」、「至今校長仍不知有學生在後面跳舞」。

▼ 男學生舞蹈一刀未剪版

▼ 路跑新聞完整版