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精油加按摩 台中致用高中美容科學生今教師節感恩敬師
今天是教師節，台中致用高中美容科師生今天早上在美容科美髮教室，由三年級學生配合課程內容，舉辦「教師節感恩敬師活動」，爲辛苦付出的老師們舒壓放鬆，也奉上茶點讓老師們放輕鬆。
致用高中校長陳添旺表示，今天是至聖先師─孔子的誕辰紀念，也是所有教師的節日，為培養學生尊師重道、感恩之心，增進師生互動，將活動融入課程教學，讓學生運用學校所學之專業技能。
今天結合舉辦的「教師節感恩敬師活動」，讓學生親身體驗服務的樂趣，實踐服務的真諦與精神，致用高中美容科學生，有感於師長們平日工作繁忙，生活緊張，今天以肩頸舒壓、香氛精油按摩為主題，讓老師們在感恩教師節這天能舒壓放鬆。
學生們還親手繪製邀請卡，獻上最真誠的邀請，除了精油舒壓、肩頸按摩外，還加上了香氛頭皮深層Y棒護理，深層淨化老師們的頭部壓力。
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