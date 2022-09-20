大鵬國小推水域運動 萬里幼兒園親子輕艇體驗
萬里區靠海，大鵬國小為鼓勵學生認識家鄉，透過讓學生體驗家鄉的特色水域運動，大鵬國小不藏私的分享給市立萬里幼兒園，讓幼兒園的孩子與爸爸、媽媽一起輕艇體驗，透過有趣的水域活動，讓幼兒園的孩子也可以認識家鄉特色。
大鵬國小校長許聰顯說，奉教育局的指示辦理水域推廣活動，也因為萬里就是靠海的城市，希望透過水域活動的推廣，讓學生從小就有安全水域的觀念，並且也能夠親海、愛海、對於家鄉有深入的認識，這次與萬里幼兒園共享課程，希望讓幼兒園的孩子從小就培養水域活動的興趣，進而也達到親海、愛海目標。
在地企業皇后鎮森林支持教育、回饋地方，提供園區內的湖作為教學、體驗場地，可以見到在專業教練的指導下，每一對親子都開心的在湖面上划起輕艇，一起創造珍貴的親子回憶。
萬里幼兒園園長鍾綺芬說，相當感謝大鵬國小共享課程，讓孩子從小就有安全水域的觀念，也透過親子一起活動，建立親子間的安全感、增進親子親密，擁有難忘的親水回憶。
體驗的家長表示，不論是室內的課程或是在家中，孩子的活動空間都受到限制，而這次與孩子一起來到戶外親水活動，在與孩子一起同心協力划輕艇的過程中增進了情感，也讓孩子在大自然中學習，感受戶外課程、水域活動的無限魅力。
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